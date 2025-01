Elvisovy písně přezpívali Sinatra, Hendrix i ZZ Top

Jana Benediktová

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , Grammy , NME , Billboard , Wikipeda

Elvis Presley

Elvis Presley se stal takovou hudební legendou, že někteří odmítají uvěřit, že opravdu zemřel. Nezpochybnitelné ale snad není, že se 8. ledna 1935 narodil v mississippském městě Tupelo. Jako Král rokenrolu ovlivnil řadu muzikantů, jak dokazují i četné coververze písní z jeho repertoáru, jimiž mu poctu vzdaly i jiné hudební hvězdy. Rozmanitost těchto nahrávek jen dokládá, že odkaz Elvise Presleyho přesahuje jak žánry, tak generace.

Frank Sinatra: Are You Lonesome Tonight? (1962) Pro hvězdu swingové a jazzové éry Franka Sinatru znamenal o generaci mladší rebelský zpěvák konkurenci. V jednom z rozhovorů v padesátých letech se Sinatra vyjádřil, že Presleyho hudba podporuje v mladých lidech „negativní a destruktivní návyky“. Postupně ale pochopil, že je lepší držet se v dosahu Presleyho slávy než v jejím stínu a mimo jiné v jazzové náladě přezpíval v roce 1964 jeho píseň Are You Lonesome Tonight?

Jimi Hendrix: Hound Dog (1967) Sám Presley přebíral písničky jiných. Skladba Hound Dog původně vznikla pro bluesovou zpěvačku zvanou Big Mama Thorntonová. Dvacátník Elvis stížnost zralé ženy na muže, který na ni akorát štěká, pojal o pár let později po svém a svou interpretací zaujal i při televizním vystoupení, do něhož k pohoršení mnohých výrazně zapojil rozvlněné boky. V roce 1967 pak skladbu Hound Dog prohnal svými strunami kytarový mág Jimi Hendrix.

Pet Shop Boys: Always on My Mind (1987) O skladbu Always on My Mind byla na začátku sedmdesátých let docela pranice. Nazpívala ji Brenda Leeová, na nahrávce ji vydala Gwen McCraeová a natočil ji i Elvis Presley. Je těžké si do jeho interpretace nepromítnout, že se v té době rozpadlo jeho manželství s Priscillou. Britské duo Pet Shop Boys po písni sáhlo v roce 1987 a melodramatickou snahu o záchranu vztahu aktualizovalo synthpopovými rytmy.

The Residents: Love Me Tender (1989) Love Me Tender patří k největším Presleyho šlágrům. Hit všech romantických srdcí je adaptací písně z americké občanské války. Anonymní performativní uskupení The Residents podrobilo Presleyho repertoár art-rockové interpretaci dokonce na celém albu The King & Eye z roku 1989. V písni Love Me Tender ubrali na sentimentalitě a – jak napsalo BBC – Elvisovu baladu „utápí v gotické děsivosti“.

ZZ Top: Viva Las Vegas (1992) Píseň Viva Las Vegas zazněla v roce 1964 ve filmovém muzikálu stejného názvu s Elvisem Presleym v hlavní roli. Její verzi později představil rockový písničkář Bruce Springsteen, punkerka Nina Hagen či country zpěvák Michal Tučný. Své vyznání městu „se záblesky neonu“, které „mění den v noc a noc v den“, přidala také v roce 1992 hardrocková kapela ZZ Top.

Bono: Can't Help Falling in Love (1992) Zamilovaná Can't Help Falling in Love má původ ve francouzské milostné písni z osmnáctého století. Je součástí soundtracku k dalšímu Presleyho filmu Blue Hawaii ze začátku šedesátých let. Bývalý voják po návratu domů místo spořádané kariéry tančí na pláži v havajské košili a hraje na ukulele. Píseň nazpíval kdekdo. Od Boba Dylana přes Julia Iglesiase po A-Teens. Existuje i verze z devadesátých let od Bona, který začal píseň hrát na turné U2 převlečený za své třpytivé alter ego MacPhisto. Sólovou verzi nahrál pro film Líbánky v Las Vegas.

Paul McCartney: All Shook Up (1999) Ve skladbě All Shook Up z konce padesátých let zpíval Elvis Presley o nervózním třesu rukou a slabosti v kolenou v blízkosti milované dívky. Pocity, které tehdy na vrcholu zpěvákovy slávy zažívala na koncertě svého idolu asi nejedna fanynka. V roce 1999 nahrál coververzi někdejšího hitu Paul McCartney z The Beatles, kteří svým nástupem a vlnou beatlemanie „Královi rokenrolu“ konkurovali. O pět let později vznikla i verze od The Quarrymen. Tedy kapely, která byla předchůdcem „Brouků“ a již část členů v devadesátých letech oživila.