ČT o Vánocích uvede Tři princezny, vstup do roku 2025 zpestří muzikály

Česká televize představila program na letošní svátky. Začíná už 1. prosince přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Nachystány jsou tři premiérové pohádky i filmové klasiky a také přímé přenosy kulturních akcí i bohoslužeb. Vstup do nového roku diváci oslaví Muzikálovou nocí plnou hvězd.

Diváci se mohou letos těšit na tři nové pohádky. Štědrovečerní Tři princezny připomenou sílu a důležitost sourozeneckého pouta v režii Tomáše Pavlíčka. „Princezny Sofie, Leona a Flóra nejsou postavy, které musí někdo ochraňovat, zachraňovat nebo vysvobozovat. Jsou to sebevědomé hrdinky, které společně překonávají četné výzvy, aby zachránily své království před temnou hrozbou královny Mortany,“ představila titulní hrdinky kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„Vánoční svátky jsou obdobím, které nás všechny spojuje, časem plným radosti, lásky a společně prožívaných tradic. Právě tradice během tohoto kouzelného období spojují celé generace, stejně tak jako kultovní pohádky a filmy, u kterých se každý rok setkávají rodiny a svou nadčasovostí dokážou bavit malé i velké. Jsem hrdý na to, že se vysílání České televize stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry ve většině domácností v naší zemi,“ říká generální ředitel ČT Jan Souček.

„Hlavní linkou je příběh dvou kouzelnických sourozenců, kteří jsou právě ve fázi mezi dětstvím a pubertou, mají různé rozepře, ale když jde do tuhého, dokážou se spojit a najít vzájemnou podporu a porozumění. Letos je novinka v tom, že hlavní hrdinové jsou děti. Dlouho se s dětskými hrdiny nepracovalo a v pohádkách pro neslyšící téměř vůbec,“ doplnil režisér Ivo Macharáček.

Chybět nebude ani pohádka pro neslyšící, ČT ji odvysílá na Štědrý den odpoledne. Čarodějnická pohádka diváky přenese do říše čar a kouzel a nabídne plno vizuálních efektů.

Již tradičně uvede Česká televize na Boží hod duálně vysílanou česko-slovenskou koprodukční pohádku. Čarovné jablko je příběhem o dospívání a rodinných vztazích. „Jablko v pohádce symbolizuje dobro, spravedlnost a svobodu. Tak jako se pohádkové čarovné jablko a jeho dobrá moc dědí z generace na generaci, tak i my dědíme a předáváme dál hodnoty, na kterých by měla stát naše společnost,“ vysvětlil režisér Jakub Machala.

Druhý program České televize odvysílá nejen časem prověřené zahraniční snímky jako Tři mušketýři, Bídníci nebo filmová série Fantomas, ale také mše a bohoslužby a rovněž přenos papežského požehnání Urbi et orbi.

Silvestr s muzikálovými melodiemi

Poslední večer v tomto roce zahájí Výborná show s Jaroslavem Duškem, Kristýnou Badinkovou Novákovou a Janem Hřebejkem. Následují silvestrovská vydání pořadů Zázraky přírody a Všechnopárty, do níž si Karel Šíp pozval Miroslava Donutila, Osmanyho Laffitu a Pokáče.

Vstup do nového roku uvede Muzikálová noc plná hvězd, ve které zazní to nejlepší z českých a světových muzikálů. A to v podání Heleny Vondráčkové, Moniky Absolonové, Jana Ciny či Romana Vojtka.