Ceny Apollo získali rappeři James Cole & Idea a skupina Ida The Young


12. 5. 2026|Zdroj: ČTK, ČT24

Hudební ceny Apollo za singl roku 2025 získali rappeři James Cole & Idea, deskou roku se stala nahrávka Tell Me When You Pass The Sun skupiny Ida The Young. James Cole & Idea uspěli s písní Daniel. O laureátech cen české hudební kritiky rozhodla desetičlenná porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů.

Plzeňská skupina Ida The Young se zpěvačkou Iris Hobson-Mazurovou, původem z Velké Británie, se s debutem Tell Me When You Pass The Sun letos ucházela také o ocenění hudebních publicistů Vinyla. Muzice Ida The Young podle hudebních odborníků dominuje barevná nadžánrová instrumentace a intimní, přímočaré vokály s podmanivými texty.

„Ida The Young sbírají posluchače jak v malých klubech a na vyhraněných festivalech, tak mezi těmi, kteří žánry neřeší. Z původně folkového dua vyrostli v pětičlennou skupinu, přirozeně využívající elektroniku. Nenechávají se svazovat žánry a sázejí na příjemné písničky i přirozený pěvecký projev česko-anglické zpěvačky Iris Hobson-Mazurové. Debutové album Tell Me When You Pass The Sun skvěle dokumentuje jejich přirozený vývoj, zachycuje bezprostřednost i upřímnost, ukazuje, že silné písničky mohou být i nenabubřele skromné a produkčně neokázalé, a dává naději, že se od téhle kapely ještě můžeme lecčeho dočkat,“ vysvětlil rozhodnutí poroty jeden z jejích členů, hudební publicista Antonín Kocábek.

Zdroj: ČT

Výrazní představitelé české rapové scény James Cole a Idea zvítězili na cenách Apollo se singlem Daniel, který se objevil i na jejich albu Done. To uspělo jako společný projekt i v žánrové kategorii rap na letošních cenách Anděl.

„James Cole se s čerstvým čtvrtým křížkem na paži a parťákem Ideou po boku zbavuje masky zlého hocha. Vytasil prostředníček vůči svému starému já i všem démonům, kteří možná jeho život pumpovali vzrušením, ale vnitřně ubíjeli jeho samotného i jeho okolí. V titulním tracku sebezpytně rapuje o bolesti, v rozhovorech pak otevřeně mluví o bezdůvodných záchvatech pláče. Nic, co by si s obvyklými maskulinními tématy příliš tykalo. Nadto si plně uvědomil, že být otcem a být zúčastněným otcem jsou dvě zásadně rozdílné disciplíny. A právě to je téma, které by ve společnosti mělo rezonovat mnohem víc,“ podotkl za porotu hudební publicista a také redaktor ČT Petr Adámek.

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch
Vyhlášení cen Vinyla 2025, 13. března 2026, Praha. Deska roku: Black Tar Jesus – Aftermath

„Je to poctivý rap, jen s takovou čtyřicátnickou opuchlou depresí a prošedivělými vlasy. Ale všechno tohle je tam přiznané,“ charakterizoval James Cole album pro web Page Not Found. Idea dodal, že právě ukázat realitu bez masek a přetvářek je hlavním motivem alba.

Ceny pořadatelé udělili popatnácté. Rekapitulaci uplynulého roku už stihly i ceny Vinyla, kde uspělo album Aftermath projektu Black Tar Jesus či projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Na cenách Anděl uspěli jak zavedení interpreti Michal Prokop a Mňága a Žďorp, tak i nováčci jako rapové trio Gufrau. A také už zmíněný James Cole.

Michal Prokop a James Cole s Ideou mají po dvou cenách Anděl
Sólový interpret roku 2025 Michal Prokop s kapelou Framus Five

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.
před 4 mminutami

NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.
před 1 hhodinou

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 13 hhodinami

Peníze, vandalství, či sekta? Motiv krádeže lebky svaté Zdislavy je nejasný

Lebka svaté Zdislavy byla v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí uložena téměř sto dvacet let, než ji neznámý pachatel v úterý ukradl. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
před 17 hhodinami

Režisérek v hlavní soutěži festivalu v Cannes přibývá, letošní ročník ale zaostává

O Zlatou palmu se letos uchází pět režisérek z celkem dvaadvaceti vybraných filmů. Jejich zastoupení v soutěži přitom v posledních dvaceti letech stabilně roste.
před 19 hhodinami

VideoFestival „zušek“ opět povolal na úvod Rytíře talentu

Koncert s názvem Rytíři talentu nadačního fondu pěvkyně Magdaleny Kožené ve Španělském sále Pražského hradu zahájí desátý ročník ZUŠ Open. Na pódiu se představí na tři stovky mladých hudebníků, pěvců či tanečníků. Celostátní festival základních uměleckých škol nabídne do 1. června, tedy do Mezinárodního dne dětí, pod heslem ZUŠlechťujeme uměním stovky akcí. Výtěžek podpoří projekty propojující vzdělávání s uměleckou praxí pro sociálně slabé děti. Přímý přenos zahajovacího koncertu odvysílá Česká televize.
včera v 10:29

Kresba, koláže i 3D mloci. Čeští tvůrci představili vznikající filmy

Liberecký Anifilm přiblížil trojici vznikajících celovečerních filmů využívajících animaci. Režisér Aurel Klimt volně adaptuje román Karla Čapka Válka s mloky kombinací hrané akce, 2D i 3D animace. Kreslený film Noční tramvaj režisérky Michaely Pavlátové bude sledovat stárnutí dříve vynikající řidičky tramvaje Boženy a její vztah s vnučkou. A autorka oceňovaného krátkometrážního filmu Milý tati Diana Cam Van Nguyen ve svém celovečerním debutu Mezi světy pracuje se střetem české a vietnamské kultury.
včera v 07:03

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
12. 5. 2026
