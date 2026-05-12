Ceny Apollo získali rappeři James Cole & Idea a skupina Ida The Young

Hudební ceny Apollo za singl roku 2025 získali rappeři James Cole & Idea, deskou roku se stala nahrávka Tell Me When You Pass The Sun skupiny Ida The Young. James Cole & Idea uspěli s písní Daniel. O laureátech cen české hudební kritiky rozhodla desetičlenná porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů.
Plzeňská skupina Ida The Young se zpěvačkou Iris Hobson-Mazurovou, původem z Velké Británie, se s debutem Tell Me When You Pass The Sun letos ucházela také o ocenění hudebních publicistů Vinyla. Muzice Ida The Young podle hudebních odborníků dominuje barevná nadžánrová instrumentace a intimní, přímočaré vokály s podmanivými texty.
„Ida The Young sbírají posluchače jak v malých klubech a na vyhraněných festivalech, tak mezi těmi, kteří žánry neřeší. Z původně folkového dua vyrostli v pětičlennou skupinu, přirozeně využívající elektroniku. Nenechávají se svazovat žánry a sázejí na příjemné písničky i přirozený pěvecký projev česko-anglické zpěvačky Iris Hobson-Mazurové. Debutové album Tell Me When You Pass The Sun skvěle dokumentuje jejich přirozený vývoj, zachycuje bezprostřednost i upřímnost, ukazuje, že silné písničky mohou být i nenabubřele skromné a produkčně neokázalé, a dává naději, že se od téhle kapely ještě můžeme lecčeho dočkat,“ vysvětlil rozhodnutí poroty jeden z jejích členů, hudební publicista Antonín Kocábek.
Výrazní představitelé české rapové scény James Cole a Idea zvítězili na cenách Apollo se singlem Daniel, který se objevil i na jejich albu Done. To uspělo jako společný projekt i v žánrové kategorii rap na letošních cenách Anděl.
„James Cole se s čerstvým čtvrtým křížkem na paži a parťákem Ideou po boku zbavuje masky zlého hocha. Vytasil prostředníček vůči svému starému já i všem démonům, kteří možná jeho život pumpovali vzrušením, ale vnitřně ubíjeli jeho samotného i jeho okolí. V titulním tracku sebezpytně rapuje o bolesti, v rozhovorech pak otevřeně mluví o bezdůvodných záchvatech pláče. Nic, co by si s obvyklými maskulinními tématy příliš tykalo. Nadto si plně uvědomil, že být otcem a být zúčastněným otcem jsou dvě zásadně rozdílné disciplíny. A právě to je téma, které by ve společnosti mělo rezonovat mnohem víc,“ podotkl za porotu hudební publicista a také redaktor ČT Petr Adámek.
„Je to poctivý rap, jen s takovou čtyřicátnickou opuchlou depresí a prošedivělými vlasy. Ale všechno tohle je tam přiznané,“ charakterizoval James Cole album pro web Page Not Found. Idea dodal, že právě ukázat realitu bez masek a přetvářek je hlavním motivem alba.
Ceny pořadatelé udělili popatnácté. Rekapitulaci uplynulého roku už stihly i ceny Vinyla, kde uspělo album Aftermath projektu Black Tar Jesus či projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Na cenách Anděl uspěli jak zavedení interpreti Michal Prokop a Mňága a Žďorp, tak i nováčci jako rapové trio Gufrau. A také už zmíněný James Cole.