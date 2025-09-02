Jubilejní desátý ročník festivalu Antická Štvanice uvádí inscenaci Argonauti, která je současnou adaptací legendárního mýtu o Iásonovi a posádce lodi Argó. Příběh slavné cesty za zlatým rounem a setkání poslední pětice, která dobrodružství přežila, je k vidění na pražském ostrově Štvanice.
Argonauti řeší svá traumata s diváky na jedné lodi
V nové inscenaci se po letech setkávají poslední přeživší plavby za zlatým rounem: Hérakles, Orfeus, Akastos, Iáson a Atalanta. Nejprve vzpomínají na svou slavnou cestu, záhy se ale vynoří spory a traumata.
„Ukážou se i ty nejtemnější vnitřní stránky, které se prohlubují tím víc, čím víc objevují, dobývají a jsou na sebe pyšní,“ doplnil představitel Iásona Zdeněk Piškula. „Ve chvíli, kdy mají kořist, se začnou chovat jako zvířata a po letech se s tím musí vyrovnat,“ doplnila dramaturgyně souboru Tygr v tísni Marie Nováková.
Text vychází z řecké a římské literatury a také z moderního románu Roberta Gravese. „Vznikal ve válečných časech za druhé světové války, což je okolnost, která je kolem nás pořád,“ podotkla Nováková.
Důraz na slovo
Příběh se odehrává v lodi. A v opuštěném vraku se ocitnou i sami diváci. Hlediště chybí, a proto se stanou součástí scény. Večerní scénu uvidí jen díky zapálenému ohni, jeviště vypadá spíš jako setkání u táboráku. „Snažili jsme se dostat ke kořenům vyprávění. Omezili jsme se na jednoduché minimalistické prostředky, dáváme slovu velký prostor,“ uvedla režisérka Zuzana Burianová.
Argonauti se na pražském ostrově Štvanice hrají do poloviny září. V rámci festivalu se lidé můžou zapojit do diskuzí s odborníky, kde se dozvědí víc o antických mýtech, jejich tradici a významu pro současnost.