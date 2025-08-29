Hudebník Adam Vopička vydal letos sólové album Grál. Popisuje ho jako hudební výpověď o cestě za štěstím, které nemusíme složitě hledat v okolním světě, protože ho všichni nosíme uvnitř sebe.
Adam Vopička natočil album o své vnitřní cestě za štěstím
Grál označuje Vopička za své nejupřímnější album. Ve svých nových skladbách se rozhodl vydat do nitra lidských emocí a prožitků. „Vůbec jsem nebyl šťastný. A i když jsem měl syna, kterého moc miluju, tak ani to, že ho mám, mně nestačilo k tomu, abych se cítil dobře na světě. Pak jsem zjistil, že to bylo tím, že jsem se odklonil od hudby kvůli problémům se sluchem a začal se věnovat jenom práci. Vůbec jsem neřešil, co cítím, že duše chce,“ upřesnil hudebník.
Vyrovnat se musel se ztrátou zhruba padesáti procent sluchu. „Neslyším vysoké frekvence, to znamená zpívat ptáky nebo dvě poslední oktávy na pianu. Když někdo mluví, neslyším sykavky, takže špatně rozumím,“ přiblížil své potíže. Ty začaly, když byl ještě teenager. Tento stav ovlivňuje nejen to, jak hudbu vnímá, ale i to, když ji sám hraje. Kvůli zvýšené citlivosti musí být při koncertech na své uši opatrný.
I negativní zkušenost je dar
„Jsou dny, kdy mám úzkost, bojím se, co bude za pár let. Ale vždyť jinak mi nic nechybí, můžu hrát, natočil jsem album – a bude to znít jako hrozné klišé, ale došlo mi, že štěstí je jen stav mysli. Slyšel jsem tu větu stokrát a přišla mi tak abstraktní, a najednou mi došlo, že se můžu rozhodnout, jak se budu cítit ohledně některých věcí,“ podělil se o své současné pocity.
Nyní prý všechno, co se děje, bere Vopička jako dar. „Pozitivní i negativní zkušenosti jsou nakonec jenom zkušenosti, které nás někam dostanou. Myslím, že věci se mají prožívat, ale jen s určitou lehkostí,“ uzavírá rozhovor o svém poznání.
K natáčení alba Grál si jako hosty přizval Lenku Dusilovou nebo herce a zpěváka Šimona Bilinu. Dvě skladby už doprovodil videoklipem.