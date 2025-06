AC/DC jsou v Praze. Vedle známých hitů si přichystali i novinky

V pražských Letňanech se ve čtvrtek koná koncert AC/DC. Australská hardrocková skupina se do Česka vrátila po devíti letech. Zahajuje zde aktuální část svého evropského turné. Vedle známých hitů si kapela pro své fanoušky přichystala i novinky z poslední nahrávky Power Up. Skupina stále dokáže oslovit i mladé publikum a inspirovat začínající hudebníky. „Úspěch nepřijde naservírovaný na stříbrném podnose. Oni na něm tvrdě pracovali padesát let. Dnešní mladí by měli vědět, že je potřeba tvrdě pracovat. Samozřejmě je také dobré, aby hráli na hudební nástroje. Reálné nástroje. To je rock‘n’roll,“ podotýká bývalý koncertní fotograf AC/DC Josh Cheuse. Pořadatelé očekávají až šedesát tisíc návštěvníků.