Volkswagen investuje přes sto miliard korun do elektroautomobilky Rivian

Německý Volkswagen investuje až pět miliard dolarů (zhruba 116 miliard korun) do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Hodlá s tímto konkurentem Tesly vytvořit společný podnik, který bude sdílet architekturu a software pro elektromobily. Obě firmy to uvedly v úterý ve svém společném sdělení. Krok přichází v době, kdy se zostřuje konkurence mezi výrobci elektromobilů a západní země přistupují k uvalení cel na jejich čínský dovoz.

Akcie Rivianu po oznámení vzrostly po skončení obchodování zhruba o padesát procent. To by podle agentury Reuters mohlo zvýšit tržní hodnotu společnosti o téměř šest miliard dolarů, pokud se zisky udrží i ve středu.

Rivian byl založen v roce 2009, zatím se mu ale nepodařilo dostat z červených čísel. V prvních třech měsících roku 2024 vykázala společnost čistou ztrátu více než 1,4 miliardy dolarů. V současnosti se potýká s klesajícím zájmem o elektromobily v USA.

Volkswagen získá software pro své vozy

Volkswagen podle dohody investuje do výrobce elektrických nákladních vozů a sportovně-užitkových vozů (SUV) jednu miliardu dolarů. Ve druhém kroku vloží do podniku další čtyři miliardy dolarů do roku 2026. Volkswagen díky partnerství získá okamžitý přístup k softwaru společnosti Rivian, který bude moci německá automobilka používat ve svých vozech.

Firmy si spolupráci poměrně úzce vymezily, půjde o software řídicí počítače a síťovou architekturu. Klíčové je, že Volkswagen přejde ve druhé polovině desetiletí u nových vozů na technologie a software společnosti Rivian.