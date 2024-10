Tržby obchodníků zrychlily meziroční růst

Výrazně stouply třeba tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky, a to meziročně o rovných 14 procent. Obchodům s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím se zvýšily o sedm procent, prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením o 4,6 procenta, s výrobky pro domácnost o 4,3 procenta a s oděvy a obuví o 2,1 procenta. Pokles statistici zaznamenali například v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci – snížení o 0,6 procenta. Menší tržby – o dvě procenta – měly také specializované prodejny potravin.

„Meziroční růst o 5,3 procenta působí impozantně, nicméně právě před rokem se tuzemský maloobchod nacházel poblíž svého dna,“ poznamenal hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. Češi se podle něj do obchodů vrací, více ale přemýšlí nad tím, za co peníze utratí. „Masivnější rozpouštění úspor naakumulovaných v krizovém období se zatím nekoná, což jde patrně na vrub nadále spíše skeptické spotřebitelé náladě a obavám z budoucího vývoje,“ dodal.

Za potraviny obchodníci v srpnu reálně utržili o desetinu méně, než byl průměr roku 2019, konstatoval hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. „Navzdory rozkolísaným hodnotám maloobchodních tržeb a častým revizím je však patrné, že se tržby v posledních měsících mírně zlepšují a od ledna do srpna meziročně rostou o 4,3 procenta,“ doplnil.

Srovnávat aktuální hodnoty s rokem 2019 podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy nedává smysl. „To bylo před krizí. To, co je pro nás důležité, je ten trend oproti minulému roku. Vidíme, že se lidé vrací k normálnímu stylu nakupování a jsou ochotni dál utrácet,“ sdělil. „Bezpochyby časem se zpět nad čísla roku 2019 dostaneme, ale po dvou letech krize to bude nějakou chvíli trvat.“