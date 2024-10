Události: Cesta ropy do Česka (zdroj: ČT24)

Ropa, z níž petrolejáři vyrábí benzin či naftu, zatím do Česka teče ropovody IKL i Družbou. Druhá jmenovaná trasa by se měla již v prvním pololetí příštího roku zavřít. Cena paliv by se podle zástupců rafinerií v následujících měsících příliš měnit neměla.