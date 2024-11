Průzkum: Počet Čechů, kteří si půjčují peníze rizikově, výrazně klesl

„Téměř tři čtvrtiny by si nepůjčili na dovolenou nebo zážitky. To je samozřejmě dobrá zpráva, protože lidé se nechtějí zadlužit kvůli zbytným věcem. Navíc jejich počet v průběhu let roste. Bohužel opačný trend můžeme sledovat u půjčky na splacení jiné půjčky, tam podíl lidí, kteří by si nikdy nepůjčili, od roku 2021 klesl o šest procentních bodů na současných 39 procent. Zároveň ale meziročně poměrně výrazně klesl podíl těch, kteří uvádějí, že by si vzali půjčku na splacení jiné půjčky, a to ze čtrnácti procent na deset procent, což je velmi povzbudivý vývoj,“ sdělil expert.

Půjčky zvažuje osm procent Čechů

Nad půjčkou v příštím roce přemýšlí necelá desetina lidí. Peníze chtějí nejčastěji použít na rekonstrukci bytu, koupi auta nebo motocyklu či vybavení domácnosti. Naopak osmdesát procent respondentů si neplánuje půjčit a zbylých dvanáct procent lidí se nechce zadlužit kvůli obavám, že nebudou schopni splácet. Nulová rizikovost podle Hanzlíka znamená nepůjčovat si vůbec.

Češi mají největší zkušenosti s využíváním kontokorentu (34 procent), který nejčastěji používají jako rezervu. „Jedná se o úvěr, který je úzce navázán na váš bankovní účet a je to vlastně možnost přečerpání toho, co na účtu máte. To znamená, že se s bankou dohodnete tak, že pokud vyčerpáte všechno, co na účtu máte, tak můžete použít její peníze do nějakého limitu, zpravidla je to deset až třicet tisíc korun. A to bez toho, že byste museli v každém jednotlivém případě chodit něco vyplňovat, sjednávat a podobně. Prostě máte možnost využívat to takto opakovaně, ale pak to také musíte splatit,“ vysvětlil Hanzlík.