Obce chtějí víc nájemního bydlení, scházejí jim ale pozemky. Stát už vytipoval některé lokality

Zájemců o bydlení je v Praze několikanásobně více, než činí nabídka. „Deficit chybějících pražských bytů už dosahuje téměř sto tisíc,“ podotýká majitel Central Group Dušan Kunovský. Nedostatek bytů zvedá ceny nahoru. A to nejen v Praze, což potvrzuje i Jana Hrdová z Kroměřížska. Na nový domek nemají, proto si s manželem koupili starší. „Dva roky už opravujeme, zrovna střecha nás stála čtyři pět měsíců,“ vysvětluje Hrdová. Většinu práce dělají s manželem svépomocí. I tak budou hypotéku splácet sedmnáct let. Pro statisíce lidí po celém Česku ale vlastní bydlení stále dostupné není. Analytici navíc předpokládají, že ceny nemovitostí dál porostou. „Očekáváme, že v letošním roce v průměru o pět procent v Praze,“ podotýká generální ředitel společnosti Skanska Petr Michálek.

Obce nabízejí alternativu

Obce proto chtějí nabídnout lidem alternativu v nájemním bydlení. Narážejí ale na nedostatek pozemků. Teď vláda vytipovala zhruba stovku lokalit, kde by mohla města začít stavět. Mimo jiné i v Praze, Brně nebo Jihlavě. „Jsme připraveni toto spustit v průběhu letošního roku,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jedny z pozemků, které chce stát převést bezplatně na obce, jsou například v Uhříněvsi. Pozemků je celkem jedenáct a i v budoucnu by tu měly stát bytové domy. Díky převodům by výstavba domů mohla být levnější. „Pokud vezmeme třeba prefabrikované stavby, tak tam se dostáváme zhruba na padesát tisíc korun za metr čtvereční,“ dodává ředitelka strategie UDI Marcela Fialková.



Nájemní bydlení by mělo vyrůst i v okolí Dolního nádraží Praha-Libeň. Během několika let se stane centrem nové čtvrti, ve které bude zhruba 2,3 tisíce nových bytů. Podobných míst se v Praze připravuje patnáct.