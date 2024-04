Nájmů má přibývat, nových domů se staví málo. Čím dál víc lidí má smlouvu jen na rok

Byty v domech s lepším energetickým štítkem jsou asi o pětinu dražší než srovnatelné v nižší energetické kategorii. A rozdíl ještě poroste. „Ceny nájmů u nových bytů, zateplených, zrenovovaných s nový okny, předpokládáme, že se budou vyvíjet dynamičtěji, protože lidé zaplatí méně za energii, to znamená, že celkové náklady na bydlení jsou nižší,“ podotýká člen prezidia Asociace nájemního bydlení Stanislav Kubáček.

Během posledního roku se nejrychleji ceny zvyšovaly v Plzni a Olomouci. Naopak nejméně nájmy zdražovaly v Karlových Varech a Ostravě. Letos by se ale měly tyto výkyvy srovnat. „Na hlavních trzích bych očekával větší nárůsty. Od pěti do deseti procent v Praze a Brně, na těch méně aktivních trzích od jednoho do dvou procent,“ podotýká ředitel oddělení stavebnictví z Deloitte Petr Hána.

Poptávka po pronájmech stále roste, a to i poté, co Česká národní banka začala snižovat základní úrokovou sazbu, a hypotéky jsou tak výhodnější.

Ministerstvo pro místní rozvoj si nechalo zpracovat průzkum o tom, jak se majitelé rozhodují, kolik budou chtít za pronájem svých nemovitostí. Každý třetí pronajímatel si zjistí, jaká je běžná cena na trhu, a stanoví podobnou. Víc než čtvrtina se řídí vlastním uvážením. Skoro pětina se dohodne s nájemníkem.

Polovina respondentů také přistoupí ke zvyšování nájmu, když reálně stoupnou náklady spojené s nemovitostí. Čtvrtina zdražuje při uzavření smlouvy s novým nájemníkem a 23 procent má ve smlouvě inflační doložku. Jen pět procent dotázaných uvedlo, že nezdražuje vůbec.

Objevuje se stále více nájemních smluv jen na jeden rok

Čím dál více lidí má také nájemní smlouvu na méně než dva roky. Aktuálně se to týká zhruba poloviny nájemníků. Nejčastěji mladých lidí ve velkých městech. Část z nich to vnímá jako nejistotu – majitelé se ale ohrazují, že se tím brání před případnými neplatiči.

Stále více nájemních smluv majitelé uzavírají pouze na rok. Je mezi nimi i Zlata Brabcová, která pronajímá dvacet bytů a z minulosti má zkušenosti s neplatiči. „Nájemník přestal platit, nebral telefon, nevyzvedával poštu, neotvíral dveře, bylo to hrozně složité. Když mám ten rok, tak ta ztráta nájemného za ten rok je menší,“ dodává Brabcová.



Podobných případů řešila více, a než se jí problémové lidi podařilo vystěhovat, přišla na nájemném zhruba o půl milionu. „Dám výpověď, kterou musím dát až po třech měsících neplacení, dám to k soudu, tam to leží minimálně rok a nájemník bydlí bez placení naprosto v pohodě. Je to proces, kde já se cítím jako pronajímatel nechráněná státem,“ podotýká Brabcová.



I proto se rozhodla pro jednoroční smlouvy a v případě, že je nájemník bezproblémový, je každý rok automaticky prodlužuje. Tento způsob takzvaného řetězení krátkodobých smluv ale vadí některým iniciativám, které nájemníky sdružují.