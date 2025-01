K nákupu zboží přímo od výrobce by mohlo být více příležitostí. Farmáři by po změně pravidel měli možnost prodávat napřímo více kuřat nebo králíků. Za současných podmínek se jim to nevyplatí, odrazují je nízké limity pro přímý prodej. Limit pro prodej drůbeže je v Česku ve srovnání například s Německem téměř šestkrát nižší. Úpravy chystá ministerstvo zemědělství.