Do zaplacení daně z nemovitosti zbývá týden. Letos může být vyšší i několikanásobně

Necelé čtyři miliony lidí měly do pátku dostat údaje s vyměřenou částkou daně z nemovitosti – buď do datové schránky, e-mailem, nebo složenkou. Zaplatit ji musí do konce května. Stát letos daň zvýšil v průměru o osmdesát procent, konečná suma se ale v jednotlivých obcích liší. Záleží na tom, jestli místní samospráva využívá i takzvaný místní koeficient, který ovlivňuje výši daně i příjmu do obecní pokladny. Například v Hrádku nad Nisou proto letos podnikatelé zaplatí násobky loňské částky.