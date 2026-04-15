Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Colt CZ následuje CSG na burzu v Amsterdamu
Zdroj: ČT24

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.

Investoři si mohou koupit akcie firmy už několik let na pražské burze, ale zahraniční trhy jsou v některých případech atraktivnější. „Jednak zvýší viditelnost skupiny Colt CZ mezi mezinárodními investory a podpoří likviditu našich akcií. Zároveň ho (vstup) vnímáme jako platformu pro další kroky na kapitálových trzích – včetně možného navýšení kapitálu,“ uvedl Musil.

„Dřív byl takovou burzou pro Evropu Londýn, ale není členem eurozóny, takže to zase trošku limituje okruh investorů,“ vysvětluje trend portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku
Michal Strnad uvádí CSG na burzu

Lednový vstup CSG

V lednu vstoupil na amsterdamskou burzu i zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG). Na rozdíl od Coltu tam firma prodala své akcie v primární veřejné nabídce. CSG si zajistil prodejem akcií přes 92 miliard korun. Firma tehdy překonala svou hodnotou společnost ČEZ a majitel CSG Michal Strnad se stal nejbohatším Čechem.

CSG považuje tento krok za mimořádně úspěšný, akcie tehdy posílily. V poslední době ale ztrácí, od 23. ledna zhruba třetinu ceny. „Viděli jsme výsledky společnosti CSG, kde nedošlo k navýšení výhledu na letošní rok, což možná bylo pro řadu investorů určité zklamání. Pokud dorazily nějaké negativní zprávy, tak to samozřejmě urychlilo propad akcií,“ míní investiční stratég J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek.

„CSG se soustředí na dlouhodobé budování hodnoty. Protože růst CSG pokračuje, pokračujeme v akvizicích, úspěšně získáváme další zakázky. A nepochybně se toto bude dlouhodobě promítat i do ceny akcií,“ vzkazuje mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí
Ilustrační foto

Komárek si vybral Athény

Loterijní společnost Allwyn (dříve Sazka) miliardáře Karla Komárka zamířila koncem března pro změnu na řeckou burzu.

„S tím rozhodnutím jsme velmi spokojeni, protože athénská burza představuje silný a vhodný trh pro naši firmu s investory, kteří dobře rozumí regulovanému hernímu průmyslu, dlouhodobým licencím a našemu obchodnímu modelu,“ sdělil investiční ředitel Allwynu Štěpán Dlouhý.

Allwyn zvažuje vstup i na další burzy – třeba v Londýně nebo v New Yorku.

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
před 42 mminutami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 2 hhodinami

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní sankční výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
03:56Aktualizovánopřed 14 hhodinami

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
včera v 20:38

Nemá to určovat aparát za zdmi úřadu, řekl Kupka k návrhu vlády na regulaci cen paliv

„Je to opravdu nástroj socialistického plánování, jak jsme to zažili. Ceny přece nemá určovat aparát vlády za zdmi nějakého úřadu. Ceny mají reagovat na reálný vývoj na trhu,“ řekl předseda ODS Martin Kupka k návrhu vlády na regulaci cen pohonných hmot. Kupka sdělil, že lepší volbou je snížení spotřební daně, a připomněl, že jeho strana to navrhla již 10. března, ale kabinet podle něj zaspal. „Je jasné, že se vysoké ceny (paliv) budou promítat dál do cen potravin,“ dodal. Moderátor Daniel Takáč se Kupky v Interview ČT24 zeptal i na vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. „Je potřeba uchránit především nezávislost těchto médií,“ sdělil lídr občanských demokratů.
včera v 19:53

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu. Za první den blokády íránských přístavů neproplula podle velení americké armády CENTCOM jediná loď.
včeraAktualizovánovčera v 19:46

Vláda na středu zvýší cenové stropy paliv

Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve středu vzrostou. Benzin bude možné prodávat za 42,10 koruny za litr, o 43 haléřů dráž než v úterý. Maximální cena nafty se zvýší o 64 haléřů na 45 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který během odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce měsíce.
včera v 15:14

Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě

Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě, informují agentury Bloomberg a Reuters s odvoláním na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například Lufthansa, Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem.
včeraAktualizovánovčera v 14:12
