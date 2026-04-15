Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
Investoři si mohou koupit akcie firmy už několik let na pražské burze, ale zahraniční trhy jsou v některých případech atraktivnější. „Jednak zvýší viditelnost skupiny Colt CZ mezi mezinárodními investory a podpoří likviditu našich akcií. Zároveň ho (vstup) vnímáme jako platformu pro další kroky na kapitálových trzích – včetně možného navýšení kapitálu,“ uvedl Musil.
„Dřív byl takovou burzou pro Evropu Londýn, ale není členem eurozóny, takže to zase trošku limituje okruh investorů,“ vysvětluje trend portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Lednový vstup CSG
V lednu vstoupil na amsterdamskou burzu i zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG). Na rozdíl od Coltu tam firma prodala své akcie v primární veřejné nabídce. CSG si zajistil prodejem akcií přes 92 miliard korun. Firma tehdy překonala svou hodnotou společnost ČEZ a majitel CSG Michal Strnad se stal nejbohatším Čechem.
CSG považuje tento krok za mimořádně úspěšný, akcie tehdy posílily. V poslední době ale ztrácí, od 23. ledna zhruba třetinu ceny. „Viděli jsme výsledky společnosti CSG, kde nedošlo k navýšení výhledu na letošní rok, což možná bylo pro řadu investorů určité zklamání. Pokud dorazily nějaké negativní zprávy, tak to samozřejmě urychlilo propad akcií,“ míní investiční stratég J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek.
„CSG se soustředí na dlouhodobé budování hodnoty. Protože růst CSG pokračuje, pokračujeme v akvizicích, úspěšně získáváme další zakázky. A nepochybně se toto bude dlouhodobě promítat i do ceny akcií,“ vzkazuje mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Komárek si vybral Athény
Loterijní společnost Allwyn (dříve Sazka) miliardáře Karla Komárka zamířila koncem března pro změnu na řeckou burzu.
„S tím rozhodnutím jsme velmi spokojeni, protože athénská burza představuje silný a vhodný trh pro naši firmu s investory, kteří dobře rozumí regulovanému hernímu průmyslu, dlouhodobým licencím a našemu obchodnímu modelu,“ sdělil investiční ředitel Allwynu Štěpán Dlouhý.
Allwyn zvažuje vstup i na další burzy – třeba v Londýně nebo v New Yorku.