ČNB snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu

Bankovní rada zároveň upozornila, že vnímá rizika ve směru vyšší inflace, kterými jsou zvýšené mzdové požadavky nebo vyšší setrvačnost růstu cen služeb. Ve směru nižší inflace by mohlo působit zhoršení globální hospodářské aktivity a slabší výkon německé a české ekonomiky.

Od sazeb se odvíjejí úroky vkladů a úvěrů

„Je pravda, že analytici skutečně čekali, že centrální banka sníží úrokové sazby pomaleji. (...) Někteří hráči na trhu si ale tak jistí nebyli,“ podotkl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. „Důležité je, že centrální banka bude dále snižovat úrokové sazby i na nadcházejících jednáních — pokud nenastane něco skutečně neočekávaného,“ dodal.

„Nekoná se žádné velké překvapení, bylo to zcela v souladu s očekáváním analytiků a finančních trhů,“ míní hlavní analytik Swiss Life Select Richard Bechník. Centrální banka podle něj čelila dilematu, musí totiž balancovat mezi zásahy do ekonomiky a růstem cenové hladiny. „Co se týče ekonomiky, tam bychom našli i argumenty, proč by snížení mohlo být větší. (...) Pokud jde ale o inflaci, vidíme přetrvávající cenové tlaky ve službách. Nenechal bych stranou ani vývoj české koruny,“ vysvětlil.