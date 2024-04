Opravy starších praček či mobilních telefonů mají být jednodušší

V týdnu schválil Evropský parlament takzvané právo na opravu, které má zajistit jednodušší opravy starších spotřebičů a elektroniky jako praček či mobilních telefonů. I po uplynutí záruční doby by tak měli výrobci povinnost například dodávat servisům za přiměřenou cenu náhradní díly. Pokud směrnici schválí členské státy, může začít platit do dvou let.

Podle nové směrnice by měli mít výrobci na skladě náhradní díly nejspíš i deset let. Cílem je, aby zákazníci nemuseli spotřebiče nebo elektroniku zbytečně vyhazovat a nakupovat nové.

Ti, kteří preferují opravu před nákupem, se kromě nedostatku náhradních dílů ale potýkají i s nedostatkem opravářů. Zakázek na opravy díky nové směrnici těm stávajícím ještě nejspíš přibude. „Mělo by to ulehčit spotřebiteli od finančních problémů, mělo by to vydělat peníze oběhové ekonomice,“ nastínil odborný poradce Sdružení obrany spotřebitelů Ondřej Zelenka.

Výrobci se ale bojí, že jim kvůli povinnosti díly skladovat vzrostou náklady. „Dopad na cenu to mít bude. Ne pro spotřebitele, ale pro výrobce, pro ně jsou to další náklady na vývoj a logistiku,“ uvedl ředitel APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka.