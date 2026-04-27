Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy


V oběhu jsou zhruba dvě a půl miliardy kovových mincí českých korun. Za deset let jich podle centrální banky přibylo asi o třetinu. Z velké části je lidé hromadí doma. Míst, kde lze vyměnit mince za bankovky, je ale stále méně. Utratit vyšší obnos v mincích může být také problém.

„Obchodník má právo odmítnout takovou platbu, která se týká více než padesáti kusů tuzemských mincí,“ připomíná mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí. Mince do sta kusů od každé nominální hodnoty by banky měly přijmout zdarma, musejí být ale roztříděné. V opačném případě je třeba počítat s poplatkem.

Moneta Money Bank nabízí svým klientům takzvané mincomaty, které umožňují vklad na účet i v neroztříděných mincích. „Aktuálně provozujeme šest mincomatů – tři z nich jsou v Praze, jeden v Brně, jeden v Karlových Varech a jeden v Havířově,“ popisuje specialistka komunikace banky Tereza Ryšanová.

V rámci jednoho vkladu mohou lidé do automatů přinést v mincích sto tisíc korun. Poptávku banka sleduje hlavně od podnikatelů. „Klienti vkládají měsíčně do mincomatů přibližně tři miliony korun. Nejčastěji se jedná o dvacetikoruny nebo dvoukoruny, nejméně pak vkládají padesátikoruny,“ doplňuje Ryšanová.

Právě padesátikorunových mincí je v oběhu nejméně, asi 181 milionů. Dvacetikorun je zhruba o polovinu více. Nejfrekventovanější jsou jednokorunové mince, kterých na trhu obíhá přes sedm set milionů.

ČSOB zavedla bankomaty na mince před deseti lety. Provozovala je ve všech krajských městech, teď má poslední dva. „Oba dva jsou na sklonku životnosti a předpokládáme, že do konce roku ještě splní svůj účel, ale potom už je nebudeme nahrazovat,“ vysvětluje mluvčí banky pro oblast bydlení a retailu Jan Urban. „Vklady jakýchkoliv peněz včetně mincí preferují naši klienti jak na našich pobočkách, tak na pobočkách České pošty,“ dodává.

Klienti této banky mají nárok na nižší poplatek. Vybrané pobočky pošty ale stejně jako banka vymění roztříděné mince do sta kusů od každé hodnoty za bankovky zdarma.

