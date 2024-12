Zloději před Vánocemi cílí na výdejní boxy

Události: Vloupání do výdejních schránek na zásilky (zdroj: ČT24)

Zloději přichází nejčastěji za tmy se šroubovákem nebo páčidlem v ruce. Překonat zámek a otevřít schránku jim zabere pár okamžiků. Ráno zůstanou jen poškozená nebo vylomená dvířka. Opakovaně se zloděj vracel k vykrádání boxů v Bílině na Teplicku. Postupně otevřel šedesát přihrádek, aby našel dva balíčky.

„Ročně evidujeme desítky případů, ale samozřejmě, že teď před Vánoci je to číslo o něco vyšší,“ konstatuje mluvčí společnosti Alza Eliška Čeřovská. „Dá se říci, že to přímo úměrně narůstá také s počtem výdejních boxů,“ doplňuje mluvčí firmy PPL CZ Michaela Tůmová. A potvrzují to i další přepravní společnosti.