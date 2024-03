ŽIVĚ: Zástupci koalice a opozice jednali na Hradě o reformě penzí

Na Hradě se ve čtvrtek uskutečnila schůzka prezidenta Petra Pavla se zástupci vlády a opozičního ANO nad návrhem důchodové reformy. Podle hlavy státu se všichni aktéři shodli, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu navyšovat. Zatímco vládní koalice například počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života nebo s nižším výpočtem nových penzí. Další jednání o reformě penzí je naplánováno na 22. dubna, kdy si obě strany přepošlou chybějící podklady.

Na druhou stranu si vláda přeje prosadit zvýšení minimálního důchodu na dvacet procent průměrné mzdy či dřívější důchod lidí, kteří pracují v rizikovém prostředí, což platí například pro horníky nebo svářeče. Dříve do penze až o pět let by mohlo jít asi 120 tisíc lidí s náročnou profesí, oznámil již dříve Jurečka.

Dřív do penze až o pět let by mohlo jít asi 120 tisíc lidí s náročnou profesí, oznámil Jurečka

Financování

Výdaje na důchody postupně rostou. Tvoří teď asi třetinu celkových výdajů státu. Loni do starobních, invalidních a pozůstalostních penzí putovalo 685,3 miliardy korun. Proti předchozímu roku 2022 to bylo o 97,2 miliardy korun víc. Penzijní výdaje se tak meziročně zvedly téměř o sedmnáct procent. Systém důchodového pojištění skončil loni v deficitu 72,8 miliardy korun. Podle propočtů by beze změn v nastavení schodek v polovině století činil kolem pěti procent HDP, v současných cenách tedy asi 350 miliard korun.

Podle vlády je reforma nutná ke zmírnění propadu a k zajištění udržitelnosti důchodů i pro další generace.

Bývalí šéfové důchodových komisí Vladimír Bezděk a Danuše Nerudová se v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce shodli na tom, že by se od kroků k posílení udržitelnosti ustupovat nemělo a koalice a opozice by měly hledat shodu na jejich nejvhodnějším nastavení. Pavel už loni krátce po svém zvolení ještě před nástupem do prezidentského úřadu řekl, že by chtěl k vysvětlování nutnosti provést důchodovou reformu přispět. Mluvil i o tom, že kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti stačit nebudou.