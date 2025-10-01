V Českých Budějovicích zemřela ve 108 letech nejstarší obyvatelka Česka Blažena Strachotová. Žena, která se narodila ještě v Rakousku-Uhersku, umřela v neděli. Novináře o tom informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
Zemřela nejstarší Češka
„Byla to optimistická a půvabná dáma, velmi soběstačná a také oblíbená. Setkání s ní bylo opravdovým zážitkem. Vzpomínat na ni budu vždycky s velkou úctou a jen v dobrém. Zemřela v klidu ve spánku, obklopena rodinou v neděli 28. září,“ uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).
Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Vyučila se v oboru řezník-uzenář a pracovala celý život manuálně, například jako prodavačka v uzeninách.
Podle České správy sociálního zabezpečení žilo v červnu v Česku 1078 lidí nad sto let. Statistika potvrzuje, že vyššího věku se dožívají především ženy. V Česku žilo v červnu 947 žen a 131 mužů nad sto let. Na jihu Čech bylo 66 obyvatel nad sto let. Nejvíce stoletých a starších žije v Praze, a to dvě stě.