Zatím má policie zřejmě mnoho verzí, co se v Klánovicích mohlo stát, říká bývalá vyšetřovatelka

Policie bude zatím pracovat s mnoha verzemi případu dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese, míní bývalá vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová. V současné době si prý nedovede představit, že by byli její bývalí kolegové u té jedné, která by vedla k pachateli. Práci policie komplikuje místo činu – do oblasti totiž nechodí tolik lidí, kteří by mohli zaregistrovat potřebné informace. O okolnostech případu hovořila v pořadu 90' ČT24.