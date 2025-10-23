Žalobkyně navrhne vazbu schizofrenikovi, který utekl z Bohnic


Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice Bohnice. Žalobkyně to řekla poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru psychiatrie. O vazebním návrhu by mohl ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8. Muž loni v nepříčetnosti zabil člověka a tři další napadl. Z léčebny unikl už zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z povolené vycházky. Praha 8 kvůli tomu žádá hloubkovou kontrolu v bohnické léčebně, která se nachází na jejím území.

„Budu podávat návrh na vzetí do vazby poté, co ho paní znalkyně zhlédla. S největší pravděpodobností vazební řízení bude ještě dnes odpoledne,“ řekla ve čtvrtek státní zástupkyně Adámková.

Už ve středu uvedla, že pokud znalkyně usoudí, že muž je schopen rozpoznat realitu, bude s ním zahájeno trestní stíhání. Tím, že muž utekl z léčebny, se mohl dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Bohnická léčebna ve středu na svém webu uvedla, že muž utekl z uzavřené zahrady, která je v oddělení se zvýšeným zabezpečením. Zhruba za hodinu a půl ho zadržela policie poté, co ho přistihla ochranka při krádeži v supermarketu v pražských Čakovicích.

Muž utekl podruhé

Po muži policie pátrala také zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z plánované vycházky zpět do nemocnice. Incidentem byla už tehdy znepokojena radnice Prahy 8. Žádala vysvětlení a garance, že se podobný případ nebude opakovat. Ve čtvrtek požádala ministerstvo zdravotnictví, aby nařídilo hloubkovou kontrolu v bohnické nemocnici. Chce také přijetí takových opatření, která podobným situacím zabrání.

Psychiatrická nemocnice Bohnice po prvním úniku pacienta uvedla, že ho pouštěla na vycházky opakovaně. Na svém webu napsala, že tak testovala, zda je schopný života ve společnosti. Zařízení tvrdí, že muž už není nebezpečný.

Zmíněný muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný. Vraha poté soud poslal do bohnické nemocnice.

