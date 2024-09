Žáci v Českém Těšíně nebo Prušánkách zahájili školní rok v provizoriu

V náhradních prostorách zahájilo nový školní rok více než šest set žáků v Českém Těšíně na Karvinsku. Budovy Obchodní akademie Český Těšín a Základní školy Kontešinec na přelomu července a srpna zasáhl ničivý požár. V provizoriu budou muset děti i jejich učitelé vydržet nejméně rok. Do provizorní školy z buněk musely jít i děti z popraskané školy v Prušánkách.

Děti zamířily například do tříd v polské škole, na nedalekou faru či do budovy Muzea Těšínska. „Prvních a druhých ročníků se ale změna netýká, neboť ty budou mít výuku v samostatné budově Školní družiny v Masarykových sadech, tak jako doposud,“ popsal ředitel. Náhradní prostory bude podle něj využívat bezmála tři sta dětí. Vedení školy muselo najít prostory pro čtrnáct tříd.

Žáci ZŠ Kontešinec v Českém Těšíně se sešli při slavnostním zahájení školního roku v areálu Kulturního a společenského střediska Střelnice. Tam někteří z nich budou mít i své třídy, ostatní na dalších několika místech v okolí. „Po zahájení se všichni v doprovodu učitelů rozejdou do prostor, kde bude výuka po dobu opravy školní budovy probíhat,“ řekl ředitel Marcel Žebrok.

Poslední červencový den začala večer v Českém Těšíně hořet nejprve střecha Obchodní akademie v ulici Sokola-Tůmy, v noci se oheň přes veškerou snahu hasičů rozšířil přes složitou střešní konstrukci i na základní školu. Hasiči požár likvidovali až do 5. srpna, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Škody jdou do desítek milionů korun a v provizoriu budou muset děti i jejich učitelé vydržet nejméně rok.

Studenti obchodní akademie, kterých je přes tři sta padesát, také docházejí do náhradních prostor v několika budovách. Jde o Albrechtovu střední školu, Gymnázium Český Těšín a Středisko volného času Amos. Tam mají studenti třídy a učitelé sborovny či kabinety.

Školní lavice ve stavebnici z buněk

Školní rok v Prušánkách na Hodonínsku zahájily děti v provizorní škole z buněk. Je v ní deset velkých tříd, pět dělených i odborné učebny. Obec je dala postavit, aby mohla opravit budovu školy, na níž se předloni kvůli suchu a blízkým stromům objevily výrazné praskliny. V kontejnerové škole se budou děti učit dva roky. Oprava budovy školy je nyní podle starosty ve fázi dokončování projektové dokumentace.

Do buňkové školy nastoupily děti také v nedalekých Lužicích. Důvodem provizorního řešení je rozsáhlá rekonstrukce tamní školy za zhruba sto šedesát milionů korun, která začala na jaře. Příští školní rok by žáci už měli nastoupit do opravené školy.