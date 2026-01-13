Záchranné stanice loni přijaly přes 42 tisíc zvířat

Záchranné stanice loni přijaly do péče více než 42 tisíc zvířat. Ukazují to data Národní sítě záchranných stanic. Řada z nich zaznamenala rekordní nárůst příjmů zraněných živočichů. Mezi nejčastější svěřence stanic patří ježek nebo poštolka. Šest z deseti zachráněných zvířat pracovníci dokáží vrátit zpět do přírody.
Různá roční období, různí nájemníci záchranných stanic. Alespoň tak hodnotí skladbu svých čtyřnohých a opeřených svěřenců Petr Stýblo z Národní sítě záchranných stanic. „Nejnáročnějším obdobím pro záchranné stanice zůstává tradičně čas od května do srpna, kdy vrcholí období mláďat. Po skončení léta se pak pravidelně zvyšuje počet přijímaných netopýrů, a to až do poloviny září. V loňském roce šlo přibližně o čtyři tisíce jedinců,“ uvádí Stýblo.
Přibližně šedesát procent zvířat se podle dat Národní sítě daří vracet zpět do volné přírody, často ale až v následujícím roce. „Řada zvířat u nás musí nejprve přezimovat, návrat do přírody proto není možný v roce přijetí,“ vysvětluje Petr Stýblo.
To potvrzuje i záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku. Do péče v loňském roce přijala rekordních 3230 živočichů, v meziročním srovnání zhruba o dvě stovky více. Téměř polovinu všech přijatých zvířat tvořila mláďata, další byla zraněná nebo vysílená. Osudy řady z nich pak pracovníci mohou díky moderním technologiím sledovat i po jejich vyléčení a vypuštění zpět do volné přírody.
„Loni v březnu se u Mnichova usadila samice sokola stěhovavého, která se úspěšně zahnízdila a odchovala mláďata. Před dvěma a půl lety se k nám dostala s úrazem, který utrpěla při lovu. Šlo o mladého ptáka s pohmožděným ramenním kloubem a poraněným okem. Díky satelitní vysílačce jsme mohli sledovat celou její cestu,“ popisuje jeden z takových případů vedoucí ekocentra Huslík Jakub Vaněk.
Podobně jako Huslík hlásí nebývale vysoký počet přijatých zvířat taky záchranná stanice Nový Jičín. V loňském roce se postarala o 3173, zhruba o padesátku víc než v roce předchozím. Mezi nejčastějšími nájemníky byl ježek, naopak meziročně výrazně ubylo poraněných kosů.
Třeba záchranná stanice pro volně žijící živočichy Archa v Liberci loni přijala přes dva tisíce zvířat. Šlo o třetí nejvyšší počet v její dvacetileté historii. Záchranáři pomáhali třeba lišákovi, který zadní nohou uvázl v pevně utažené nelegální smyčce. Za pomoci nálezce zvíře vyprostili a po veterinárním vyšetření ho vypustili zpět do volné přírody.
Kromě savců liberečtí pracovníci vloni pomáhali také dravcům. Ne všechny zásahy ale měly šťastný konec – dospělý orel mořský po srážce na Frýdlantsku uhynul. V řadě případů se ale péče záchranářů vyplatila. Poštolka sražená vlakem u Žižníkova se po měsíční léčbě zotavila a mohla se vrátit do volné přírody. Neobvyklý byl pak případ mladého káněte, které se po nárazu zachytilo na lokomotivě a ujelo s ní až do Rychnova u Jablonce nad Nisou.