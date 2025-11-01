Záchranné stanice plní ježci. Ne všechny je ale třeba zachraňovat


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Záchranné stanice napříč Českem letos zatím přijaly přes pět tisíc ježků. Nejvíce jich lidé nosí právě na podzim, vyplývá z údajů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Některé stanice ale upozorňují, že ne všechny ježky je potřeba zachraňovat. Počty zvířat v péči ochranářů každý rok stoupají. Podle stanic k tomu přispívá i větší osvěta na internetu a sociálních sítích.

„V centrální evidenci zvířat Národní sítě záchranných stanic je teď celkem 1894 ježků východních, 3026 ježků západních a 156 ježků neurčených druhů,“ uvedl Petr Stýblo z ČSOP. Ježků východních je už teď přijato více než minulý rok. „Počty u ježků i dalších zvířat každoročně stoupají,“ doplnil Stýblo.

Na zvýšený počet přijatých zvířat upozorňují i samotné záchranné stanice. „Od začátku roku jsme přijali tři tisíce zvířat, z toho šest set ježků,“ popisuje situaci vedoucí záchranné stanice Huslík ve středních Čechách Luboš Vaněk.

Ježků západních ubývá, jsou na hranici ohrožených druhů
Ježek západní

Stejné číslo uvádí také Bartošovice. „Od ledna se k nám postupně dostalo skoro šest set ježků. Na podzim jich jsou i nižší stovky měsíčně. Jsme na hraně kapacit. Některé stanice mohou mít problém jak s financemi, personálem, tak samozřejmě i místem pro zvířata,“ potvrzuje vedoucí tamní záchranné stanice Petr Orel.

Podobná situace je i ve Vlašimi. „Vnímáme obrovský nárůst mladých ježků. Už teď jsme na čísle, na kterém jsme byli za celou minulou zimu. Nestalo se nám ale, že bychom přijali ježka, který nepotřebuje pomoc,“ dodává Jana Lorencová ze spolku Naděje pro ježky.

Lidé zachraňují i ježky, kteří pomoc nepotřebují

Podle některých pracovníků stanic se ježci stávají „hitem“. „Někdy lidé ježky přímo hledají. Dle mého názoru je to i tím, že se z toho stal hit na sociálních sítích,“ říká pracovnice vlašimské stanice. „Ježky přijímáme, ale nejde ani tak o nárůst, jako o přesvědčení lidí. Stává se, že pod vlivem informací z nejrůznějších serverů a emocí lidé přináší ježky, kteří to nepotřebují," vysvětluje předseda organizace a vedoucí záchranné stanice Buchlovice Martin Tomešek.

„Mezi lidmi panují pověry o tom, že pokud není ježek před zimním spánkem vykrmen na určitou hmotnost, tak zimu nepřežije. Další pověrou je, že pokud lidé najdou ježka ve dne, je to známka toho, že je nemocný,“ doplňuje Stýblo. To je dle jeho slov důvod, proč jsou v období října a listopadu záchranné stanice pod obrovským tlakem veřejnosti.

Stýblo proti radí, jak poznat, že ježek potřebuje pomoc: „Pokud má ježek možnost se ukrýt, je nejlepší přikrmovat ho na zahradě. Naopak, pokud se pohybuje nekoordinovaně, nesbalí se do klubíčka, pokud na něj sáhnete, je zraněný nebo má na sobě larvy, je třeba zasáhnout.“

Jak se chovat při nalezení ježka

V tomto období jsou ježci nejvíce ohrožení, protože se chystají na zazimování. Každá záchranná stanice má proto pro přijímání zvířat své postupy. Jedním z ukazatelů je pro některé už zmiňovaná váha. „Přijímáme všechny ježky pod tři sta gramů, v listopadu toto číslo zvedneme na čtyři sta a až bude zima, přijmeme všechny ježky, které nám lidé přinesou,“ popisuje vedoucí ošetřovatelka záchranné stanice v Praze Zuzana Pokorná.

Stanice ale především doporučují, aby lidé v nejasných případech situaci konzultovali se záchrannou stanicí přes telefon. Stanice pak individuálně určí, jaký má být další postup. Ježkům pomůže i ohleduplnost. „Nepoužívejte na zahradách pesticidy a jedy na slimáky. Není ani dobře, pokud ježka odeberete ze zahrady a odnesete do lesa,“ dodává Stýblo.

Záchranné stanice se kvůli výkyvům počasí plní zvířaty
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

před 1 hhodinou
V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

před 4 hhodinami
Vučić se omluvil studentům za urážky

Vučić se omluvil studentům za urážky

před 12 hhodinami
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

před 14 hhodinami
Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

před 14 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Záchranné stanice plní ježci. Ne všechny je ale třeba zachraňovat

Záchranné stanice napříč Českem letos zatím přijaly přes pět tisíc ježků. Nejvíce jich lidé nosí právě na podzim, vyplývá z údajů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Některé stanice ale upozorňují, že ne všechny ježky je potřeba zachraňovat. Počty zvířat v péči ochranářů každý rok stoupají. Podle stanic k tomu přispívá i větší osvěta na internetu a sociálních sítích.
před 2 hhodinami

Začíná povinnost zimních pneumatik, za špatné hrozí i pokuta

Řidičům začíná povinnost mít zimní pneumatiky, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Motoristé by podle odborníků měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota klesne pod sedm stupňů. Musí mít správné označení a vzorek nejméně čtyři milimetry. Na stav gum by měli dávat řidiči pozor i během cest v zahraničí, protože jim hrozí vysoké pokuty.
před 5 hhodinami

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů obsahuje mnoho nákladných opatření a jen velmi málo zdrojů k jejich pokrytí, tvrdí někteří analytici. Vznikne tak podle nich tlak na větší deficit státního rozpočtu krátkodobě o vyšší desítky, dlouhodobě o stovky miliard korun ročně. Program vlády je podle dalších hlasů bez překvapení, odráží hlavně priority hnutí ANO.
před 14 hhodinami

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média. ČT má dokument vládního programu k dispozici, stáhnout si ho můžete v odkazu níže.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Senátorka za ODS a také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v Interview ČT24 ostře kritizovala, že se předsedou sněmovny má stát lídr SPD Tomio Okamura. Kdyby Okamurovi tuto pozici předseda ANO Andrej Babiš nedal, žádnou lepší mu nemůže nabídnout, aby za to získal poslušnost celého klubu SPD, a tudíž si zajistil nevydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, uvedla. Kritizuje i údajný závazek poslanců nové koalice, že budou Okamuru volit šéfem sněmovny. Upozorňuje totiž, že tato volba má být tajná, poslanci tak podle ní porušují poslanecký slib i principy tajné volby.
před 14 hhodinami

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Vznikající koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se v návrhu programového prohlášení zavázala k tomu, že nebude zvyšovat žádné daně. Budoucí vláda chce zároveň veřejné finance udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tříprocentního deficitu, kterou požaduje Pakt stability a růstu. Strany se také zavázaly k tomu, že nepřijmou euro a že zestátní ČEZ.
před 14 hhodinami

Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

Obnovu a posílení narušených vztahů se státy Visegrádské skupiny či prosazování českých národních zájmů považuje za prioritu v oblasti zahraniční politiky vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů, vyplývá z návrhu programového prohlášení. V resortu obrany chce vznikající vláda mezi klíčové úkoly zařadit posílení protivzdušné obrany státu. Dále chce prosadit audit hospodaření resortu nebo přehodnotit koncepci armády a investičních plánů. Strany slibují také odmítnutí migračního paktu EU či zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců.
před 15 hhodinami

Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů ve vládním programu navrhuje zastropování důchodového věku na 65 letech a změnu valorizace penzí. Vojákům, hasičům, policistům a některým pedagogům také slibuje nástupní plat 50 tisíc korun. Strany se zavazují i zvýšení rodičovského příspěvku, školkovného či slevy na dani pro pečující. Zmiňují i nový zákon o sociálních službách a zohlednění jejich financování podle počtu klientů.
před 15 hhodinami
Načítání...