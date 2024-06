Z vytříděných PET lahví se dostane k recyklaci přibližně polovina. Proti zálohování jsou podnikatelé i obce

ČT24

, den

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

Výzkum zjišťoval, kolik procent vytříděných PET lahví míří k recyklaci (zdroj: ČT24)

Do recyklačního zařízení se v Česku dostane čtvrtina PET lahví po třech měsících od vhození do kontejneru na plasty. Odhaduje se, že ze všech PET lahví uvedených na trh v Česku se jich dostane k recyklaci přes polovinu, vyplývá to z experimentu resortu životního prostředí a společnosti Adastra Lab, který sledoval sto nápojových plastových lahví vytříděných do žlutých kontejnerů. Některé vytříděné lahve podle nich skončily například v přírodě nebo na parkovišti. Zlepšit by to mohlo podle resortu připravované zálohování. S tím ale nesouhlasí obce ani některé podnikatelské svazy.

To, co většina Čechů dělá běžně, udělali i výzkumníci. PET lahve vysypali do žlutých popelnic a jen přidali čip. „Přímo do té lahve, snažili jsme se ho zabalit tak, aby byl nenápadný. Očipovali jsme sto lahví, naházeli do žlutých kontejnerů po celé České republice a snažili jsme se potom dosledovat, kde nám končí,“ popsal ředitel Adastra Lab Petr Blabla. K recyklaci se dostala pětina lahví, 40 procent jich zůstává ve sběrných dvorech nebo u třídicích linek. I ty by měly pravděpodobně najít nové využití. 12 procent ale skončilo na skládkách. Některé trasy, kam lahve putovaly, překvapily samotné výzkumníky. Skončily třeba na louce, parkovišti u soukromého domu nebo v okolí benzinové stanice. „Ukazuje se, že hlavní argument, že současný systém funguje skvěle, vůbec není platný,“ podotkla zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Zálohování Ministerstvo navrhuje zálohovat PET lahve a plechovky čtyřmi korunami. Obce, odpadové firmy nebo hospodářská komora jsou proti s tím, že to přinese náklady a ze žlutých kontejnerů zmizí to nejcennější. „Hlavně většina lidí je dneska naučená vzít veškerý odpad, dát ho do barevných kontejnerů a měnit to může znamenat spíš ohrožení ochoty třídit, než že by to tomu systému pomohlo,“ myslí si prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.