Výrobci zdražili nealkoholické nápoje. Jejich spotřeba klesá, kohoutková voda je v Česku na vysoké úrovni

Výrobci nealkoholických nápojů upravili ceníky kvůli vyšším nákladům. „To se týká samozřejmě plastů, dopravy, energií a samotných surovin, zohlednili jsme to v cenách našich nápojů. U kategorie vod pod naší značkou vidíme drobný nárůst, ale způsobený nějakými promočními aktivitami,“ uvedl mluvčí společnost Coca-Cola HBC Václav Koukolíček.



Od nového roku se navíc nealkoholické nápoje přesunuly z 15procentní do 21procentní sazby DPH. Podle analytiků se to může projevit i v obchodech. Minerální vody od prosince zdražily průměrně o třináct haléřů na lednových 10,55 koruny za litr.

Spotřeba balené vody se podle obchodníků v průběhu roku mění. Největší zájem je o ni v teplých měsících. Spotřeba kupovaných nealkoholických nápojů však v Česku podle statistiků dlouhodobě klesá. Poslední souhrnná čísla jsou z roku 2022, kdy na každého člověka připadalo 230 litrů ročně, o čtrnáct procent méně než před deseti lety. Drtivá většina Čechů je zásobená pitnou vodou z veřejných vodovodů.