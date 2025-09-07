Výroba obrněnců CV90 teď probíhá ve Švédsku, ale přesune se do Česka

V sedmdesátých letech minulého století se ve švédském Örnsköldsviku konala první zimní paralympiáda a vyrostlo v něm několik hvězd NHL. Motorem třicetitisícového města je však dnes zbrojní výroba. Na montáži obrněnců CV90 tam pracuje asi dvě stě padesát lidí. Firma BAE Systems první hotový kus pro českou armádu představila před týdnem, skoro deset let poté, co se náhrada za zastaralé BVP-2 začala hledat. Na severu jich vznikne 39 a dalších 207 pak u Nového Jičína. Zajistí to státní podnik VOP CZ. Podíl zdejšího průmyslu na zakázce za šedesát miliard má být podle ministerstva obrany minimálně čtyřicet procent.
