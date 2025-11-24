Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Někteří chovatelé zřejmě nestihnou přestavět všechny klecové chovy nosnic do roku 2027, kdy začne platit jejich zákaz. Podle drůbežářů jich část zanikne a ceny dál porostou. Už teď jedno vejce stojí v průměru více než sedm korun.

V Česku je zhruba šest milionů nosnic. Dvaačtyřicet procent z nich chovají v obohacených klecích. Po jejich zákazu by mohlo podle odhadu drůbežářské unie zmizet až milion nosnic.

„Ty závazky jsou samozřejmě celoevropské, takže každá země bude chtít prodávat vejce z alternativních systémů ustájení. Nemyslím si, že bude dostatek z těch alternativních chovů za nějakou pozitivní cenu pro české zákazníky,“ řekla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

S přestavbou chovů mají pomoci dotace. Žádost mohly podniky podat i v 6. kole programu rozvoje venkova. „Platí závazek, který jsme dali už dříve historicky. Tedy pokud stát svým rozhodnutím nařídil přebudovat klecové chovy slepic do roku 2027 na bezklecové, má se na těch investicích podílet. Každý projekt, který byl řádně vyplněn a podán, tak byl uspokojen,“ uvedl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL).

Chovatelé nestíhají

Řada chovatelů ale zřejmě přestavbu chovů nestihne. „Podle informací od našich členů to vypadá, že všichni chovatelé nestihnou tento termín. Pro některé to bude znamenat i překážku, která může být koncem jejich podnikání, a dále to bude znamenat, že produkce vajec v Česku bude klesat,“ sdělila mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

Chovatel z Kosiček ovšem přestavbu stíhá, přestavbu hal začal před čtyřmi lety. Zvířata tam mají k dispozici dvoupatrovou voliéru, do které se vejde 60 tisíc nosnic – mají neomezený přístup k vodě i krmivu. „Každá slepice má možnost se nažrat, kdy se jí zlíbí. Může si rozhodnout, jestli bude spát nebo jak bude trávit den. Má tady umělý světelný režim, takže my tou halou imitujeme dlouhou letní snáškovou sezonu,“ popsal ředitel firmy Vejce Kosičky Jan Pozdílek. Díky tomu slepice snáší i v zimě, v době, kdy ostatní vejce nemají.

Přestavba jedné haly vyšla zhruba na 60 milionů korun. Podestýlková vejce jsou i kvůli tomu dražší. Cenu na trhu zvyšuje taky vybíjení nakažených chovů v Evropě. „Cena vajec na trhu je bohužel velmi vysoká. Bohužel říkám z pohledu cílového zákazníka, kdy těch nosnic je v České republice málo. Obecně v celé Evropě jich je málo a tím, že je vyšší poptávka než nabídka, tak bohužel se vejce dostanou na toho, kdo si je ochotný za ně připlatit,“ řekl ředitel Pozdílek.

