Nová pravidla usnadnila prodej malým farmářům

Prodej drůbežího masa nebo vajec od malých farmářů je od září snazší. Drobní chovatelé se už totiž nemusí řídit týdenním limitem počtu prodaných kusů. Nově platí limit roční, což drobní farmáři vítají. Nově mohou takzvaně „ze dvora“ prodat až dva tisíce kusů drůbeže za rok. Od příštího roku by se mohl takový prodej ještě rozšířit. Chystaný návrh má umožnit malým potravinářským podnikům prodat bez veterinární kontroly až deset tisíc kusů jatečně opracované drůbeže nebo králíků ročně. Musely by se ale registrovat u veterinární správy.
