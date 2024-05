Vědci mapují nepůvodní druhy. Pomoci jim může do neděle kdokoliv

Jedním z druhů, který je v Česku „cizí“, je slunéčko východní. Na rozdíl od slunéčka sedmitečného, které je v tuzemsku původní, je většinou větší a má více teček.

Slunéčka jsou užitečná, požírají totiž mšice – tedy škůdce, kteří napadají mimo jiné zemědělské plodiny. I proto je v minulosti odborníci po světě vysazovali úmyslně. „Jenomže potom nastala situace, že se to trochu vymklo kontrole a začalo se šířit ve velkém množství, takže může vytlačovat i naše druhy,“ upozornil entomolog z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a organizátor projektu Biosmršť Jiří Skuhrovec.

S tím může veřejnost pomoct – stačí si nainstalovat aplikaci iNaturalist a přes ni invazní druhy vyfotit. Lidé se mohou do projektu zapojit až do neděle. Experti doufají, že za víkend získají co nejvíc dat, která by mohla pomoct s nepůvodními druhy bojovat.