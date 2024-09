V zasažených oblastech pomáhají lidé i organizace

Rybník Rožmberk poblíž města Třeboň se potýká s vodou, která tam přitekla z Rakouska. Povodí a rybáři se chystají na řízený odtok. Během pondělí se hladina rybníku zvedala každou hodinu o devět centimetrů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) sdělil, že s vodohospodáři probíhá hledání nejlepšího modelu řízeného odtoku, aby mohly být obce dole po proudu co nejvíce ochráněny, „ale také je třeba si uvědomit, že čím déle drží tu vodu nahoře, tak to ohrožuje Třeboň“. K řízenému přelivu by mělo pravděpodobně dojít v úterý v ranních hodinách.