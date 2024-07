V Česku ubývá nabídek brigád. Kvůli nákladům i byrokracii

„Velmi blízko se to přiblížilo právě tomu pracovnímu poměru, takže pro firmy je to vyšší zátěž, než to bylo v těch uplynulých letech,“ vysvětluje tiskový mluvčí pracovní agentury Randstad Petr Douda. „Berete si (třeba i) nekvalifikovaného člověka, kterého musíte zaplatit jako kvalifikovaného včetně všech odvodů, nároků na dovolené a podobně,“ dodává ředitel Agentury práce Plzeň Lukáš Krásný.

Ne všechna nová pravidla jsou ale uplatňována s původním účelem, myslí si Horáková. Ukazuje to na příkladu svého zařízení: „My brigádníkovi po měsíci práce vyplácíme dovolenou, což ze zákoníku práce je dovolená na oddych. On ale v září jde do školy, takže my mu platíme dovolenou a on je ve škole,“ říká.

Členové vlády už přitom v minulosti připustili, že se některé z těchto změn možná opět změní. Podobných inzerátů by tak v budoucnu mohlo být zase o něco víc.

Nejvíc platí brigádníky v Praze, nejméně na Zlínsku

Do té doby firmy dál budou vynakládat na brigádníky více peněz, než kolik byly zvyklé. Průměrná hodinová mzda brigádníků se totiž příliš nezměnila, v Česku to zůstává 153 korun na hodinu.

Reálná výše ale závisí na místě, kde brigádníci práci vykonávají. Nejlépe je na tom Praha, kde si mohou v průměru přijít na 164 korun. Následuje Karlovarský, Středočeský a Plzeňský kraj. Vůbec nejméně za hodinu pak dostávají brigádníci na Zlínsku – v průměru 135 korun.