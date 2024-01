V Česku funguje první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí

První specializované centrum pro oběti sexuálního násilí spustilo v pondělí provoz v hlavním městě. Středisko PORT na Břevnově nabízí krizovou pomoc, poradenství, terapie i zajištění advokátů. Ročně by mohlo poskytnout pomoc tisícovce lidí. Sexuální obtěžování nebo jinou formu sexuálního násilí zažila v Česku podle výzkumu každá druhá žena.

Nejprve sexuální obtěžování, potom i znásilnění. Obětí se stala Karolína ještě jako dítě. S následky se vyrovnává dodnes. „Jeden rodinný přítel mě osahával. A potom, když mi bylo jedenáct až dvanáct, třináct let, tak mého v té době nejlepšího kamaráda otec, tam už proběhlo znásilnění,“ popisuje. Celé dospívání se pak vyrovnávala s psychickými problémy.

K podání trestního oznámení ji nakonec v sedmnácti letech dovedl dědeček. „Tři roky jsem řešila soudy, pořád nějaký výslech, psychiatrické vyšetření, k psychologovi pořád nějak docházet, bylo toho hodně,“ říká Karolína.

Právě s tím má obětem sexuálního násilí pomoci nové centrum v pražském Břevnově. Dosud v Česku chybělo. „Můžete se obrátit na doktora se zlomenou rukou, můžete se obrátit na policii ohledně nahlášení trestního oznámení, ale sexuální násilí nechává dlouhodobé dopady, se kterými je potřeba pracovat,“ upozorňuje ředitelka organizace proFem, která středisko provozuje, Jitka Poláková.

Cílená podpora i advokátní zastoupení

Centrum sídlí v Břevnovské ulici 6 v horním patře budovy pošty. Objednat se je možné na čísle 608 22 22 77 ve všední dny od 9:00 do 15:00 a také na adrese poradna@profem.cz. Přijít lze i bez objednání od 9:00 do 18:00 v pondělí, úterý a čtvrtek a do 15:00 ve středu a v pátek. Po příchodu se klientce či klientovi bude věnovat krizová interventka. Zmapuje, jaká pomoc je potřeba. Poté bude následovat cílená podpora a zvolí se poradenství, terapie a advokátní zastoupení.

Na přelomu ledna a února by měla začít fungovat ordinace, možné tak bude i vyšetření a uchování vzorků pro případné důkazní řízení. Od jara začne provozovat také krizové ubytování.

Služby jsou určeny lidem nad šestnáct let. Personál tvoří jen ženy.

Prostory organizace pronajala od Prahy 6. Na roční provoz centra je potřeba osmnáct milionů korun. Celou sumu proFem zatím nemá. Služby tak spouští postupně. Rozpočet tvoří dotace, dary či grant z norských fondů. O dalších penězích se jedná.