Útok v Uherském Brodě změnil policii i zákony

„Začal střílet všechny lidi, všechny kolem mě. On mě prostě netrefil, já jsem spadl pod stůl, a jak přebíjel, tak jsem kolem něho proběhl,“ vzpomíná jeden z přeživších. Až téměř dvě hodiny po střelbě vpadla do restaurace zásahová jednotka.

Přeživší Petr Gabriel si na útok i teď občas vzpomene. Nynější čtyřicátník měl štěstí, že útok psychicky nemocného muže přečkal schovaný na toaletě. „Měl jsem i během toho tendence, že bych utekl, ale i to jsem si uvědomoval, že jsem nevěděl, jak vypadá, jestli je jeden, nebo kolik,“ uvedl svědek.

„Lidi, kterých se to týká, a těch není málo, si určitě vzpomenou, to bezesporu. Ale je to událost, kdy vzpomínání není radostné. Ale když to řeknu tak, jak to je, život jde dál,“ podotkl Gabriel. K neštěstí se však už příliš vracet nechce. „Už toho bylo řečeno hodně,“ uvedl otec tří dětí.

Tichá pieta

Památku obětí připomíná pietní místo poblíž bývalé restaurace vytvořené na základě návrhu architekta Petra Brožka. Přes vyvýšený travnatý ovál vede plechová cesta spojující přechod pro chodce s budovou. Do zvýšeného terénu vytváří zářez, který symbolizuje jizvu a výraznou ztrátu.