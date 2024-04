Úrokové sazby hypoték klesly, ceny bytů opět rostou. Lidé kupují ty malé

Zatím si Romana Valigurová prohlíží jen nákres na monitoru, brzy by se ale ráda stěhovala do vlastního, dvoupokojového bytu v prvním patře. „S partnerem bychom se chtěli sestěhovat do vlastního, určitě v tom hraje roli i finanční stránka, to dva plus kákáčko je pro nás určitým způsobem dostupné,“ řekla.



Za byt mohou dát maximálně devět milionů korun. Zhruba pětinu mají našetřenou. Na zbytek si vezmou hypotéku. Stejně jako polovina všech kupujících. „Je vidět, že odložená poptávka ožívá, v návaznosti na hypoteční trh ožívá i poptávka po novém bydlení, vidíme, že se klienti, a to především ti mladší vracejí,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.



„V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy jsme měli tři až čtyři klienty denně, tak dnes obsloužíme tak šest až osm klientů,“ řekl prodejce Michal Albrecht.

Také Romana Valigurová přiznává, že ji do zákaznického centra přivedly nižší úroky u hypoték. I tak bude za sedmimilionovou hypotéku měsíčně platit asi třiatřicet tisíc. „Právě tím, že se ty úrokové sazby začaly snižovat, zároveň nájemné se postupně zvyšuje, tak dávat to do svého má něco do sebe,“ poznamenala.