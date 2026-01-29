Umělá inteligence mění videa tak, že jim uvěříte. Ale nevěřte


před 2 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Co umí umělá inteligence s fotkami a videi
Transformační nástroje umělé inteligence (AI) nabírají v posledních letech na popularitě. Upravit obrázek nebo video je možné pár kliknutími. Například, aby vypadalo jako japonská animace. Vyměnit se dá i pouhá jedna osoba ve videu – tak, že rozpoznat rozdíl je téměř nemožné. Téměř dokonalá jsou rovněž videa, kde AI simuluje pohyb. Některé aplikace navíc proměnu nabízejí v reálném čase a v přímém přenosu. Pro některé jejich tvůrce jde jen o hračku. Jiní v tom vidí nástroj, jak na internetu vydělávat peníze nebo tvořit deepfake známých celebrit. Podle odborníků je proto třeba si riziko podobných videí uvědomit. Na odhalení někdy zbývá jen selský rozum.

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

11:07Aktualizovánopřed 36 mminutami
Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

16:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

04:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

před 2 hhodinami
Íránci na pohřbech vzdorují režimu

16:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové

před 5 hhodinami
Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

09:36Aktualizovánopřed 6 hhodinami

před 2 mminutami

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 3 mminutami

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden. Ludvík dnes České televizi řekl, že zakázky neovlivňoval a úplatky nebral. Státní zástupkyně ale na jeho vině trvá.
11:07Aktualizovánopřed 36 mminutami

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Informovali o tom mluvčí hasičů Petr Běhal a mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Škoda je 2,5 milionu korun, uvedli na sociální síti X hasiči z Olomouckého kraje. Původní odhad škody byl kolem milionu korun. Požár omezil provoz na dálnici.
16:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit služební zákon. Mimořádná schůze skončila ve čtvrtek po 17. hodině. Na programu byla i diskuse o změně pravidel jednání dolní komory s cílem omezit obstrukce, kterou zákonodárci odložili na neurčito. Představitelé opozičních stran ještě před schválením programu využili možnosti přednostně vystoupit. Několikahodinová diskuse se tak kromě dvou zmíněných témat dotkla například také zrušených interpelací nebo odměn pro paralympioniky za získané medaile.
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Nyní odčerpávají kontaminovanou vodu z potoka, zbývá také přečerpat zhruba čtvrtinu pohonných hmot, co zbyla v cisterně. Silnice 27 bude uzavřená předběžně do půlnoci na pátek, sanační práce budou pokračovat celou noc, řekla kolem 17:15 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
10:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vládou schválený návrh státního rozpočtu na letošní rok vyvolal mediální přestřelku – o jeho souladu se zákonem – mezi předsedou Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmírem Hamplem a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), kterou ve čtvrtek podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO).
před 5 hhodinami

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
09:36Aktualizovánopřed 6 hhodinami
