Umělá inteligence mění videa tak, že jim uvěříte. Ale nevěřte

Transformační nástroje umělé inteligence (AI) nabírají v posledních letech na popularitě. Upravit obrázek nebo video je možné pár kliknutími. Například, aby vypadalo jako japonská animace. Vyměnit se dá i pouhá jedna osoba ve videu – tak, že rozpoznat rozdíl je téměř nemožné. Téměř dokonalá jsou rovněž videa, kde AI simuluje pohyb. Některé aplikace navíc proměnu nabízejí v reálném čase a v přímém přenosu. Pro některé jejich tvůrce jde jen o hračku. Jiní v tom vidí nástroj, jak na internetu vydělávat peníze nebo tvořit deepfake známých celebrit. Podle odborníků je proto třeba si riziko podobných videí uvědomit. Na odhalení někdy zbývá jen selský rozum.