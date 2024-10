Týden bude převážně slunečný, teploty přesáhnou 15 stupňů

Česko má před sebou převážně slunečný týden. Teplotní maxima se budou většinou pohybovat nad 15 stupni Celsia. Nejnižší noční teploty budou při nízké oblačnosti naopak klesat ke dvěma stupňům. Na celém území by mělo být zataženo pouze ve středu, pršet by ale mělo jen na jihovýchodě země. V úterý odpoledne meteorologové očekávají déšť ještě v severozápadní části Česka. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).