Turek nedostane za překročení povolené rychlosti trest

Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, kde tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než dvě stě kilometrů za hodinu, údajně pořízenou na dálnici v Německu. Případ začalo prověřovat policejní prezidium, spis později postoupilo do Plzeňského kraje kvůli podezření, že povolenou rychlost europoslanec překročil na dálnici D5 na území Plzeňského kraje.

„V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením,“ konstatovala mluvčí radnice Natálie Vainarová.

Ve správním řízení je i další podezření, že se Turek dopustil přestupku. „Ve věci oznámení PČR o podezření ze spáchání přestupku týkajícího se neuhrazení časového poplatku u vozidla, které užilo zpoplatněnou komunikaci D5, bylo zahájeno správní řízení. V současné době běží lhůta pro vyjádření obviněného z přestupku ke shromážděným podkladům,“ řekla mluvčí plzeňského Celního ředitelství Marcela Kašparová.

Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 se pak zabývá trestním oznámením, které na Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found v červnu napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před patnácti až dvaceti lety. Europoslanec obvinění z násilí vůči bývalé partnerce odmítl, připustil jen nevěru.