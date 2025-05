Trump chce dohodu, bez koordinace ale může být škodlivá, míní Pavel

Rusko se podle Pavla nesnaží ze své agrese vůči Ukrajině získat pouze území, ale také uznání na globální scéně. I proto podle něj ruský vládce Vladimir Putin dává přednost jednání s Trumpem před debatami s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry, které nepovažuje za sobě rovné. Trump se chce přitom zapsat do historie jako někdo, kdo uzavřel dohodu, což Pavel považuje za riskantní postup.

Evropští lídři podle prezidenta musí tlačit na USA, aby zohlednily i budoucí situaci v regionu. „Tlak na Rusko se zvyšuje nejen na bojišti, ale i v ekonomice. Ruská ekonomika dostává v poslední době hodně zabrat, prezidenta Putina to bude tlačit k ústupkům, ale určitě se bude snažit do poslední chvíle z toho vytlouct co nejvíc,“ doplnil Pavel.

Zároveň varoval před tím, aby se evropské země po ukončení konfliktu snažily co nejrychleji obnovovat hospodářské vztahy s Ruskem. „Trh v Rusku po čtyřech letech války bude mimořádně hladový, hlavně po technologiích, co jsou předmětem sankcí. Touha po příležitostech bude obrovská, ale neměli bychom dát přednost ekonomice před bezpečností,“ apeloval Pavel.