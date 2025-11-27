Třetina Čechů velmi často pracuje i ve volnu, ukázal výzkum

Téměř třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu, řeší hlavně e-maily, zprávy a telefonáty, ukázal výzkum týmu IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ten zároveň potvrdil, že čím víc se práce přesouvá do večerů a víkendů, tím hůř lidé regenerují. V dlouhodobém horizontu se tak zvyšuje riziko stresu, únavy a vyhoření.
Ve studii odpovídalo dva tisíce lidí ve věku 18 až 59 let. Třicet procent respondentů používá digitální technologie k práci po pracovní době velmi často, jen osmnáct procent nikdy. Tři čtvrtiny lidí myslí na práci i ve volném čase.
„Technologie nám dávají volnost, ale berou nám hranice. Chceme-li podávat špičkové výkony, musíme také regenerovat. Kvalitní výkon vyžaduje kvalitní odpočinek. Nelze pracovat neustále, a přitom být dlouhodobě efektivní a výkonný,“ uvedl spoluautor výzkumu Martin Vaculík.
Data ukazují, že práce po pracovní době málokdy znamená jen rychlé nahlédnutí do e-mailové schránky. Lidé se obvykle pouštějí do více pracovních úkolů najednou. Zároveň platí, že ti, kteří přes den zažívají větší pracovní přetížení, pracují i ve volném čase prostřednictvím digitálních technologií častěji.
„Relaxuji, ale hlavou jsem v práci“
Přestože většina respondentů uvádí, že často zažívá relaxaci či psychické odpoutání od práce, vysoký podíl pracovních myšlenek ve volném čase podle odborníků ukazuje, že českým pracujícím se často nedaří opravdu „vypnout“.
„Nejde jen o individuální disciplínu, ale i o kulturu organizace. Ty, které podporují regeneraci a jasné oddělování pracovního a osobního času, přispívají k vyšší spokojenosti i dlouhodobé výkonnosti svých zaměstnanců,“ doplnil spoluautor výzkumu Jaroslav Sýkora.
Na úrovni organizací mohou pomoci i jednoduché kroky, jako například nastavení jasných pravidel komunikace a dostupnosti mimo pracovní dobu nebo aktivní podpora odpočinku.