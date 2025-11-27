Třetina Čechů velmi často pracuje i ve volnu, ukázal výzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, MUNI

Téměř třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu, řeší hlavně e-maily, zprávy a telefonáty, ukázal výzkum týmu IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ten zároveň potvrdil, že čím víc se práce přesouvá do večerů a víkendů, tím hůř lidé regenerují. V dlouhodobém horizontu se tak zvyšuje riziko stresu, únavy a vyhoření.

Ve studii odpovídalo dva tisíce lidí ve věku 18 až 59 let. Třicet procent respondentů používá digitální technologie k práci po pracovní době velmi často, jen osmnáct procent nikdy. Tři čtvrtiny lidí myslí na práci i ve volném čase.

„Technologie nám dávají volnost, ale berou nám hranice. Chceme-li podávat špičkové výkony, musíme také regenerovat. Kvalitní výkon vyžaduje kvalitní odpočinek. Nelze pracovat neustále, a přitom být dlouhodobě efektivní a výkonný,“ uvedl spoluautor výzkumu Martin Vaculík.

Data ukazují, že práce po pracovní době málokdy znamená jen rychlé nahlédnutí do e-mailové schránky. Lidé se obvykle pouštějí do více pracovních úkolů najednou. Zároveň platí, že ti, kteří přes den zažívají větší pracovní přetížení, pracují i ve volném čase prostřednictvím digitálních technologií častěji.

„Relaxuji, ale hlavou jsem v práci“

Přestože většina respondentů uvádí, že často zažívá relaxaci či psychické odpoutání od práce, vysoký podíl pracovních myšlenek ve volném čase podle odborníků ukazuje, že českým pracujícím se často nedaří opravdu „vypnout“.

„Nejde jen o individuální disciplínu, ale i o kulturu organizace. Ty, které podporují regeneraci a jasné oddělování pracovního a osobního času, přispívají k vyšší spokojenosti i dlouhodobé výkonnosti svých zaměstnanců,“ doplnil spoluautor výzkumu Jaroslav Sýkora.

Na úrovni organizací mohou pomoci i jednoduché kroky, jako například nastavení jasných pravidel komunikace a dostupnosti mimo pracovní dobu nebo aktivní podpora odpočinku.

Firmy řeší vyhoření svých zaměstnanců
Ilustrační foto

Výběr redakce

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

09:23Aktualizovánopřed 1 mminutou
Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát

Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát

11:12Aktualizovánopřed 4 mminutami
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

15:12Aktualizovánopřed 7 mminutami
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

13:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Transatlantické fórum bude bez českých poslanců, končící koalice protestuje

Transatlantické fórum bude bez českých poslanců, končící koalice protestuje

12:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Obětí požáru v Hongkongu je už přes šedesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes šedesát

10:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

před 3 hhodinami
Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ČSSZ varuje před falešnými kontrolory

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varovala před podvodnými telefonáty či návštěvami falešných pracovníků soukromých firem, kteří z pověření úřadu nabízejí kontrolu odpracovaných let a pomoc s výpočtem důchodu. Firmy si na takové činnosti nenajímá. Do domácností neposílá ani své zaměstnance, při telefonním hovoru pak nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje. Úřad vyzval k obezřetnosti.
před 56 mminutami

Třetina Čechů velmi často pracuje i ve volnu, ukázal výzkum

Téměř třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu, řeší hlavně e-maily, zprávy a telefonáty, ukázal výzkum týmu IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ten zároveň potvrdil, že čím víc se práce přesouvá do večerů a víkendů, tím hůř lidé regenerují. V dlouhodobém horizontu se tak zvyšuje riziko stresu, únavy a vyhoření.
před 1 hhodinou

Transatlantické fórum bude bez českých poslanců, končící koalice protestuje

Hnutí STAN kritizuje, že sněmovna nevyšle v rámci delegace do Parlamentního shromáždění NATO své zástupce na Transatlantické fórum. Česko bude chybět na místě, kde se tvoří bezpečnostní architektura pro příští rok, řekl předseda STAN Vít Rakušan s tím, že to bude poprvé od roku 1999. Rozhodnutí organizačního výboru dolní komory vadí i dalším stranám končící koalice. Škrty v zahraničních cestách zdůvodňuje šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) úsporami.
12:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

Žalobou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na ministerstvo vnitra kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022 se bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 7. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací pražský městský soud, jenž zrušil původní rozsudek, který konstatoval porušení práva hnutí. Rozhodnutí obvodního soudu je podle odvolacího soudu nepřezkoumatelné, v řízení také došlo k procesním vadám.
před 3 hhodinami

V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Podle dostupných informací jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
před 4 hhodinami

O víkendu dál hrozí náledí a ledovka

V příštích dnech, včetně čtvrtečního večera, se v České republice může nadále tvořit náledí a ledovka. Denní teploty by se o víkendu měly pohybovat nad nulou, v noci ale bude pravděpodobně mrznout. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kandidát na ministra dopravy skončí v čele Železnic SR

Kandidát SPD na ministra dopravy ve vznikající české vládě Ivan Bednárik oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky (ŽSR). Nominace na ministry ve vládě ANO, SPD a Motoristů představil ve středu předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
10:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nominace Turka je na Motoristech, hájí krok Pražák. Hladík mluví o „taškařici“

Kandidátem na ministra životního prostředí je nově Filip Turek (za Motoristy), který měl podle původních plánů obsadit resort zahraničí. Podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) k tomu Turek nemá žádnou kompetenci. Členem vlády dle něj být nemá, připomněl jeho údajné rasistické a homofobní výroky. Situaci označil za „taškařici“. Ocenil roli prezidenta Petra Pavla, který dle něj dbá na ústavnost. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Pražák (ANO) prý neví, zda bude Turek ministrem životního prostředí, odkázal na nominaci koaličních Motoristů. Turkovo členství ve vládě je podle něj na Motoristech. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.
před 5 hhodinami
Načítání...