Topná sezona by mohla být levnější

Začínající topná sezona by měla vyjít levněji než minulá. Přispějí k tomu nižší ceny elektřiny a plynu, ale i uhlí a dřeva. Právě o tyto formy vytápění nyní roste zájem.

Právě u dřeva a uhlí klesly ceny podle aktuální analýzy XTB nejvíce. „Cena dřeva nejvíce vyrostla, když začala válka na Ukrajině a následující rok pořád stoupala, nyní mírně klesá, a dá se říct, že teď je nejvýhodnější,“ podotýká spolumajitel firmy prodávající dřevo a uhlí Martin Procházka.

Podle něj zodpovědní zákazníci nakoupili dané komodity na jaře ve slevách, kdy například doly zlevňují uhlí. „Ti méně zodpovědní to nechali každý rok na zimu,“ vysvětluje. Nákup na poslední chvíli podle něj nechává asi polovina zákazníků. Včasné pořízení přitom může mít i další výhody. „Kdyby hodně pršelo a uhlí bylo mokré, a lidé by s tím chtěli hned topit, tak to samozřejmě sníží aktuální výhřevnost,“ dodává Procházka.

Podle zakladatele portálu Srovnejdřevo Adama Borovského je dřevo skoro na běžných cenách, což je zhruba 1300 korun za sypaný kubík. „Neočekáváme, že by to šlo ještě níže,“ míní Borovský s tím, že komodita naopak začne pozvolně zdražovat.