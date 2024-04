TOP 09 má čtyři kandidáty na ministra pro vědu a výzkum

Nejčastěji se jako o nástupci Langšádlové hovoří o poslanci TOP 09 Matějovi Ondřejovi Havlovi, který vedl gymnázium v Hradci Králové, dalším kandidátem je ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja (TOP 09). „Má velmi silnou pozici ve vědeckém světě,“ ocenil na Tulejovi Válek, nicméně svého případného favorita dopředu uvést odmítl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v neděli v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct řekla, že už má jasného favorita. Ani ona ale konkrétní jméno neuvedla. O poslanci Havlovi, o kterém se spekuluje, řekla, že by tuto pozici důstojně zastával. Dodala ale, že jsou i další jména. „Máme hned několik osobností, které by mohly tuto pozici zastávat,“ potvrdila.

V úvahu přicházelo i zrušení ministerstva

Definitivní výběr podle Válka strana oznámí příští týden po jednání předsednictva. Počítá se podle něj ale s tím, že Langšádlová, kterou vysoce hodnotili zástupci vědeckých institucí, bude svému nástupci pomáhat a dotáhnout rozdělané věci. „Jeho úkol je daleko více vysvětlovat veřejnosti ty věci, které se na resortu odehrály, tak aby si získávaly u veřejnosti podporu,“ řekl Válek k nástupci či nástupkyni Langšádlové.

Strana podle Válka po rezignaci Langšádlové zvažovala i zrušení tohoto ministerstva, nakonec se ho ale rozhodla spíš posílit. Válek podle svých slov o možnostech debatoval i s vědeckou komunitou.

Podle opozičního hnutí ANO je toto ministerstvo zbytečné, zrušilo by ho. „Protože to je pětikoalice, tak tyto strany chtějí mít svého člověka v poměru, jak si původně domluvily, a tady by TOP 09 pravděpodobně chyběl ten post,“ podotkla senátorka za ANO a členka výboru pro zdravotnictví Věra Procházková, že pro zachování ministerstva pro vědu mluvily i další motivace. Míní, že agenda by šla rozdělit i mezi jiná ministerstva.

Náhradník za Langšádlovou

Nového ministra hledá vláda poté, co po dvou a půl letech ve funkci oznámila Langšádlová rezignaci. Podle předsedkyně TOP 09 dávala ministryně více úsilí do obsahové části práce než do prezentace navenek. Dodala, že Langšádlová, která zůstává poslankyní, se bude věnovat práci ve sněmovní komisi pro hybridní hrozby a dál se bude věnovat boji s dezinformacemi.

„Nastupovala s poměrně negativní pověstí, že není odborník, a to ji zřejmě zahubilo,“ řekl k rezignaci Langšádlové v ČT bývalý ministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula s tím, že pro něj překvapivě ale odvedla velký kus práce. Před odvoláním ministryně by se nejdříve ptal zástupců vědeckých subjektů. Sám by na pozici preferoval někoho, kdo zkušenost s vědou má.