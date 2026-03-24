Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
Řidiči kamionů jsou už na tachografy zvyklí řadu let. Jiří Vlk ještě pamatuje dobu bez nich. „Jelo se, dokud se mohlo. Pak se psaly týdenní tachografy, pak začala denní kolečka,“ popsal.
Dodávky podobný přístroj zatím nepotřebují, změní se to od 1. července. Na mezinárodních trasách bude povinností každého dopravce vybavit dodávkový automobil do tří a půl tuny digitálním tachografem. Ten bude sledovat dobu jízdy řidiče a dodržování povinných přestávek jako u řidičů velkých vozů.
Bude se to tedy týkat i vozu Kateřiny Borbelyová. Po Evropě jezdí teprve rok, pokrývá s ní expresní přepravy. „Standardně jezdím do Německa, z Německa do Francie, Belgie,“ přiblížila.
Povinnost se netýká například řemeslníků s vlastním nářadím, soukromých cest ani dodávek, které rozvážejí zboží jen po Česku. Platit bude pro dodávky nad dvě a půl tuny, které vozí zboží přes hranice.
Příklady, kdo ano:
- Česká firma provozuje dodávku (3,3 t) a pravidelně rozváží zboží do Německa a Rakouska.
- Slovenský dopravce používá dodávku 3,2 t k přepravě zásilek mezi Polskem a Českem.
- Český podnikatel provozuje dodávku 2,7 t a v rámci Německa provádí kabotážní přepravu (například rozvoz zboží mezi německými městy).
Příklady, kdo ne:
- Řemeslník používá dodávku 3,0 t pro převoz svého nářadí a materiálu v rámci České republiky i do zahraničí.
- Rodina jede na dovolenou do Chorvatska s obytnou dodávkou 3,3 t. Nejedná se o podnikání ani přepravu zboží – tachograf není vyžadován.
- Malý e-shop rozváží zboží po Česku dodávkou 2,8 t. Pokud nejezdí do zahraničí, tachograf nepotřebuje
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Cíl ministerstva je sjednotit podmínky na trhu
„Je důležité si uvědomit, že se jedná o celoevropská pravidla, takže to není nějaká zvůle České republiky. Je to evropská transpozice, tedy to bude i takto porovnatelné v evropském měřítku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Regulace má podle resortu za cíl sjednotit podmínky na trhu a zajistit dodržování dob řízení a odpočinku i u řidičů menších vozidel, u kterých dosud tyto limity nebyly tak přísně kontrolovány.
Pro dopravce to ale podle ředitele regionálního pracoviště Brno sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěcha Máši znamená nemalé zdražení. „Když se podíváme, že instalace tachografu do vozidla vychází nejméně na šedesát tisíc korun, a porovnáme to s cenou dodávky, je to třetina nákladů navíc,“ spočítal.
- Zajistit férové podmínky mezi dopravci napříč EU.
- Zamezit obcházení pravidel tím, že dopravce větší náklad rozdělí do menších dodávek, které v mezinárodní přepravě nemusí dodržovat pravidla pro těžká vozidla.
- Zvýšit bezpečnost a ochranu řidičů, včetně kontroly jejich pracovní doby a odpočinku.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Firma část dodávek vyřadí
„Zatím to spíš vypadá, že ty menší skříňové dodávky pravděpodobně z vozového parku vyřadíme a plachtové si ponecháme. Uvidíme, jak trh zareaguje,“ řekla specialistka komunikace společnosti MOSS Logistics Eva Ondrůjová.
Jen v Jihomoravském kraji podle sdružení ČESMAD uvažuje podobně zhruba polovina mezinárodních dopravců. Kromě zvýšení nákladů bude změna podle organizace znamenat i další komplikace. „Řidiči nebudou mít kde odstavit vozidla, aby dodrželi odpočinky a bezpečnostní přestávky. Odejde nám spousta lidí z oboru, protože naučit se dnes režimy řidičů je spíše vědní disciplína,“ poznamenal Máša.
Řidiči přesednou do kamionů
„Rozumíme obavám dopravců, proto jsme s nimi v dlouhodobém kontaktu na všech úrovních. Věříme, že tak jako v minulosti budou dopady na sektor minimální a podnikání daných subjektů to nikterak zásadně nenaruší,“ dodal Jemelka.
Třeba Kateřina Borbelyová ani její kolegové se ale o práci nemusejí bát. Firma jim zaplatí řidičský průkaz na velká nákladní auta. Letní trasy tak možná pojede už v kamionu.
Policejní kontroly
Policie rozšíření povinnosti vítá. „Obecně je dobře, že se povinnost mít tachograf rozšířila. Přijatá úprava určitě povede k tomu, že i řidiči dodávkových vozidel budou více kontrolování a budou nuceni dodržovat doby řízení a odpočinku. Dodržování těchto dob může mít jednoznačně vliv na zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedl mluvčí jihomoravského krajského policejního ředitelství Pavel Šváb.
Vodítkem pro kontroly bude podle Švába země registrace vozidla nebo předkládané doklady. „Skutečnost, zda dochází k přepravě nákladu v rámci mezinárodního provozu, bude nutně vyplývat z dokladu o nákladu. V dokladu o nákladu se uvádí mimo jiné údaje o objednavateli přepravy, dopravci, místu nakládky a místu vykládky,“ vysvětlil.
Kontroly tachografů (zatím u kamionů) policie provádí podle něj denně. „V Jihomoravském kraji bylo v loňském roce provedeno 2174 kontrol řidičů nákladních vozidel a bylo při nich zjištěno 441 porušení,“ uzavřel Šváb.