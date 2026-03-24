Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Digitální tachografy v dodávkách
Zdroj: ČT24

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.

Řidiči kamionů jsou už na tachografy zvyklí řadu let. Jiří Vlk ještě pamatuje dobu bez nich. „Jelo se, dokud se mohlo. Pak se psaly týdenní tachografy, pak začala denní kolečka,“ popsal.

Dodávky podobný přístroj zatím nepotřebují, změní se to od 1. července. Na mezinárodních trasách bude povinností každého dopravce vybavit dodávkový automobil do tří a půl tuny digitálním tachografem. Ten bude sledovat dobu jízdy řidiče a dodržování povinných přestávek jako u řidičů velkých vozů.

Bude se to tedy týkat i vozu Kateřiny Borbelyová. Po Evropě jezdí teprve rok, pokrývá s ní expresní přepravy. „Standardně jezdím do Německa, z Německa do Francie, Belgie,“ přiblížila.

Povinnost se netýká například řemeslníků s vlastním nářadím, soukromých cest ani dodávek, které rozvážejí zboží jen po Česku. Platit bude pro dodávky nad dvě a půl tuny, které vozí zboží přes hranice.

Příklady, kdo ano:

  • Česká firma provozuje dodávku (3,3 t) a pravidelně rozváží zboží do Německa a Rakouska.
  • Slovenský dopravce používá dodávku 3,2 t k přepravě zásilek mezi Polskem a Českem.
  • Český podnikatel provozuje dodávku 2,7 t a v rámci Německa provádí kabotážní přepravu (například rozvoz zboží mezi německými městy).

Příklady, kdo ne:

  • Řemeslník používá dodávku 3,0 t pro převoz svého nářadí a materiálu v rámci České republiky i do zahraničí.
  • Rodina jede na dovolenou do Chorvatska s obytnou dodávkou 3,3 t. Nejedná se o podnikání ani přepravu zboží – tachograf není vyžadován.
  • Malý e-shop rozváží zboží po Česku dodávkou 2,8 t. Pokud nejezdí do zahraničí, tachograf nepotřebuje

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Cíl ministerstva je sjednotit podmínky na trhu

„Je důležité si uvědomit, že se jedná o celoevropská pravidla, takže to není nějaká zvůle České republiky. Je to evropská transpozice, tedy to bude i takto porovnatelné v evropském měřítku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Regulace má podle resortu za cíl sjednotit podmínky na trhu a zajistit dodržování dob řízení a odpočinku i u řidičů menších vozidel, u kterých dosud tyto limity nebyly tak přísně kontrolovány.

Pro dopravce to ale podle ředitele regionálního pracoviště Brno sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěcha Máši znamená nemalé zdražení. „Když se podíváme, že instalace tachografu do vozidla vychází nejméně na šedesát tisíc korun, a porovnáme to s cenou dodávky, je to třetina nákladů navíc,“ spočítal.

  • Zajistit férové podmínky mezi dopravci napříč EU.
  • Zamezit obcházení pravidel tím, že dopravce větší náklad rozdělí do menších dodávek, které v mezinárodní přepravě nemusí dodržovat pravidla pro těžká vozidla.
  • Zvýšit bezpečnost a ochranu řidičů, včetně kontroly jejich pracovní doby a odpočinku.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Firma část dodávek vyřadí

„Zatím to spíš vypadá, že ty menší skříňové dodávky pravděpodobně z vozového parku vyřadíme a plachtové si ponecháme. Uvidíme, jak trh zareaguje,“ řekla specialistka komunikace společnosti MOSS Logistics Eva Ondrůjová.

Jen v Jihomoravském kraji podle sdružení ČESMAD uvažuje podobně zhruba polovina mezinárodních dopravců. Kromě zvýšení nákladů bude změna podle organizace znamenat i další komplikace. „Řidiči nebudou mít kde odstavit vozidla, aby dodrželi odpočinky a bezpečnostní přestávky. Odejde nám spousta lidí z oboru, protože naučit se dnes režimy řidičů je spíše vědní disciplína,“ poznamenal Máša.

Řidiči přesednou do kamionů

„Rozumíme obavám dopravců, proto jsme s nimi v dlouhodobém kontaktu na všech úrovních. Věříme, že tak jako v minulosti budou dopady na sektor minimální a podnikání daných subjektů to nikterak zásadně nenaruší,“ dodal Jemelka.

Třeba Kateřina Borbelyová ani její kolegové se ale o práci nemusejí bát. Firma jim zaplatí řidičský průkaz na velká nákladní auta. Letní trasy tak možná pojede už v kamionu.

Policejní kontroly

Policie rozšíření povinnosti vítá. „Obecně je dobře, že se povinnost mít tachograf rozšířila. Přijatá úprava určitě povede k tomu, že i řidiči dodávkových vozidel budou více kontrolování a budou nuceni dodržovat doby řízení a odpočinku. Dodržování těchto dob může mít jednoznačně vliv na zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedl mluvčí jihomoravského krajského policejního ředitelství Pavel Šváb.

Vodítkem pro kontroly bude podle Švába země registrace vozidla nebo předkládané doklady. „Skutečnost, zda dochází k přepravě nákladu v rámci mezinárodního provozu, bude nutně vyplývat z dokladu o nákladu. V dokladu o nákladu se uvádí mimo jiné údaje o objednavateli přepravy, dopravci, místu nakládky a místu vykládky,“ vysvětlil.

Kontroly tachografů (zatím u kamionů) policie provádí podle něj denně. „V Jihomoravském kraji bylo v loňském roce provedeno 2174 kontrol řidičů nákladních vozidel a bylo při nich zjištěno 441 porušení,“ uzavřel Šváb.

VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Stavbaři avizují, že dlouhodobý konflikt na Blízkém východě a zvyšující se cena paliv se odrazí i v cenách stavebních prací. Podražit by mohly nejen nové silnice, ale i byty a kanceláře. „Stavebnictví je energeticky velmi náročné odvětví,“ varovala výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Nedostatek ropy na světovém trhu se však může projevit i v poklesu produkce asfaltu, polystyrenu nebo některých izolačních hmot.
Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
VideoReportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Ani dva roky nestačily policii k tomu, aby rozkryla, co přesně stálo za největším podvodem v historii České obce sokolské a kdo za něj nese odpovědnost. V lednu 2024 vyšlo najevo, že z účtu Sokola zmizelo bezmála 45 milionů korun. Krádeže se dopustila asistentka bývalé starostky Hany Moučkové, šestatřicetiletá Eliška Colding, která ve chvíli odhalení spáchala sebevraždu. Reportéři ČT zjistili, že nadále není zřejmé, zda bude někdo v souvislosti s krádeží obviněn. Dosavadní postup policie komplikuje situaci i samotné České obce sokolské. Její starosta už na jaře 2024 ujišťoval, že spolek brzy podá žalobu na náhradu škody vůči Moučkové a jednateli. Kvůli neuzavřenému vyšetřování ale Sokol žalobu dosud nepodal. Natáčel Dalibor Bártek.
Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
VideoPokud se ukáže, že za požárem v Pardubicích není Rusko, budu překvapený, říká šéf TOP 09

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje za správné, že stát zpřísní kontroly zabezpečení zbrojovek po požáru haly a administrativní budovy zbrojařské společnosti v Pardubicích. Upozornil ale, že ten, kdo občany Česka chrání, jsou tajné služby. Zároveň varoval před unáhlenými závěry vyšetřování této události. Míní, že zabezpečení se nemá týkat jen zbrojovek, ale i jiného strategického průmyslu. Havel bude překvapený, pokud vyšetřování ukáže, že za požárem není Rusko. Dodal ale, že nemá žádné informace. V pořadu Interview ČT24 probral s moderátorem Jiřím Václavkem i dění na Blízkém východě, bezpečnost Česka, výdaje na obranu a rozpočet bezpečnostních služeb nebo financování veřejnoprávních médií.
Vláda jmenovala novým zmocněncem pro digitalizaci náměstka ministra vnitra Klučku

Kabinet jmenoval novým zmocněncem pro digitalizaci náměstka ministra vnitra Lukáše Klučku. Nahradil poslance Roberta Králíčka (ANO), který rezignoval. Rovněž schválil legislativní plány na zbytek roku a výhled na další roky, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Vláda se zabývala i pátečním požárem v pardubické hale firmy, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Stát podle Havlíčka zvýší kontrolu zabezpečení 428 společností, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní.
Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Vládní koalice chce v úterý ve sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby s tělesným postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024, sdělil po jednání koaliční rady předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD). Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) by měl zákon platit již od poloviny letošního roku. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) upozornily na dopady na financování.
Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

Stát zvýší kontrolu zabezpečení objektů 428 firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní. Pokud nenaplní zákon, hrozí jim neposkytnutí licence, prohlásil po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Jde o reakci na páteční zapálení areálu zbrojařské společnosti LPP Holding. Podle ministra zasílají firmám resorty průmyslu, vnitra a obrany „důrazné upozornění“ na dodržování zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, případně zákona o zbraních a střelivu.
