„Superúředník“ Fryč po dohodě s premiérem končí ve funkci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč v sobotu končí ve funkci. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se minulý týden dohodl na ukončení své služby a vláda to odsouhlasila v pondělí. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Detaily k Fryčově odchodu premiér ani úřad vlády nezveřejnili. Nejvyšší státní tajemník odpovídá mimo jiné za povyšování státních zaměstnanců, koordinuje jejich vzdělávání a řeší případné spory.

Podle dřívějších informací serveru iRozhlas.cz má od února Fryčovy kompetence převzít personální ředitelka sekce pro státní službu Zuzana Brücknerová. Brücknerová se pohybuje ve státních službách od roku 2005, kdy nastoupila na ministerstvo vnitra. Ředitelkou sekce pro státní službu se stala loni v červenci.

Fryč byl ve funkci takzvaného superúředníka od listopadu 2022. Jeho funkční období mělo trvat pět let. Fryč celou profesní kariéru pracoval pro stát. Začínal v roce 1994 jako referent na ministerstvu školství, kde strávil v různých funkcích dalších 28 let. Opakovaně působil jako náměstek ministra a od roku 2015 byl státním tajemníkem úřadu.

Nahrazení služebního zákona

Koordinaci státní služby od začátku tohoto roku převzal od ministerstva vnitra úřad vlády. Změna je součástí služebního zákona. Nynější Babišova vláda v programovém prohlášení slibuje novelu zákona o státní službě, která má podle ní zajistit efektivnější fungování státní správy.

Sněmovna ve čtvrtek v úvodním kole podpořila nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle opozice nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Nový zákon o státních zaměstnancích má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích
Jednání Poslanecké sněmovny (29. ledna 2026)

Koalice chce mimo jiné zrušit tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až osmdesát procent platu, a usnadnit propouštění úředníků. Podle protikorupční organizace Transparency International to představuje oslabení nezávislosti celého státního aparátu.

