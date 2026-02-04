Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu


Americká farmaceutická společnost Indivior, největší distributor léků pro závislé na opiátech v Česku, končí. České televizi to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví i nezisková organizace Společnost Podané ruce, která se dlouhodobě věnuje substituční léčbě uživatelů drog. Při ní pacienti dostávají léky nahrazující účinky omamných látek. Tyto preparáty v Česku užívají tisíce lidí.

Brněnský psychiatr Ronald Marek ze Společnosti Podané ruce pracuje se závislými více než dvacet let, včetně uživatelů heroinu. Aby po této droze znovu nesahali, předepisuje jim lék Suboxone.

„V drtivé většině se jedná o dlouhodobé uživatele, kteří už vyzkoušeli detox, ale opakovaně do toho spadli. Suboxone jim v podstatě zachránil život. Většina těch pacientů normálně chodí do práce, normálně fungují,“ popsal Marek.

Výrobce se chce soustředit na americký trh

Firma, která tímto lékem pokrývá naprostou většinu českého trhu, se podle Společnosti Podané ruce rozhodla upřednostnit dodávky pro Spojené státy.

„Bylo to kolem osmdesáti až devadesáti procent trhu. Měsíčně prodávali pět až šest tisíc balení. Jde o lehký opioid, u kterého je předávkování téměř nemožné. Ve chvíli, kdy nebude na trhu, budou lidé hledat něco silnějšího,“ upozornil předseda správní rady Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

„Práci“ dealerům drog znesnadňují elektronické recepty i policisté z 11. oddělení
obrázek

Státní ústav hledá alternativy

Podle odhadů odborníků vystačí současné skladové zásoby léku do podzimu. Do té doby je nutné zajistit náhradního výrobce. Situací se už zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Odchod výrobce přípravku Suboxone by mohl představovat určité riziko a nejistotu zejména u slabší síly, která je v České republice v současnosti dostupná pouze od tohoto výrobce. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nyní jedná s držiteli registrací alternativních přípravků o zajištění nebo navýšení dodávek. Tyto kroky by měly zajistit nepřerušenou dostupnost substituční léčby,“ uvedla mluvčí SÚKL Jitka Zinke.

Podle Společnosti Podané ruce by do budoucna pomohlo také to, kdyby bylo možné tyto léky v omezeném množství získat i bez lékařského předpisu. Substituční léčba by se tak dostala k širšímu okruhu lidí, kteří ji potřebují.

