Stát by měl více podporovat zbrojařský průmysl, shodli se Hynek s Petrášem

Dodal, že faktorů, proč se tak neděje, je několik. „Všechny armády na světě nepořizují zbrojní materiál velkých komponentů na sklad, je to vždy o tom, co se kalkuluje jako minimální nutné množství, které má zajistit ty schopnosti, které očekávají od naplnění politicko-vojenských ambicí,“ podotkl a dodal, že zbrojařské podniky také nevyrábějí na sklad, ale na zakázku.

„Měla by být větší podpora našeho obranného průmyslu ze strany resortu, aby byl větší akcent dán na to, aby české zbrojovky a obranný průmysl více zásoboval armádu České republiky. Mělo by to být nastaveno jako strategický cíl, který by měl být i ze strany vlády a příslušných orgánů více podporován a zaštiťován,“ uvedl Petráš.

České zbrojařské firmy mají podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) stále problém získat úvěr od soukromých bank, zpravidla těch zahraničních. Brání to podle ní navyšování investic a výrobních kapacit. Tuzemské banky tvrdí, že české zbrojařské firmy financují. Upozorňují ale na to, že posuzování zakázek bývá v této oblasti složitější než v jiných.

„Jedná se o veřejné finance, což je otázka citlivá a nikdo nebude vyrábět na sklad, ale bude vyrábět na zakázku, kterou prezentují jednotlivé armády, a ty jsou z hlediska toho, co armáda potřebuje, velice opatrné,“ dodal Petráš.

Hynek zopakoval, že český zbrojařský průmysl je bankami diskriminován, problémy ale podle něj mají všechny země EU. „Nemůžeme razantně zvyšovat výrobní kapacity, ať už pro vlastní ozbrojené síly, ale i pro dodávky na Ukrajinu, když nebudeme mít standardní přístup k bankovním nástrojům,“ uvedl.

Na druhou stranu je na tom Česko podle něj s navyšováním výroby, která stoupla v průměru o dvacet až třicet procent, možná lépe než ostatní země EU. „Možná je to tím, že my více cítíme konflikt blízko. Poláci jej cítí ještě blíže. Ty země, co jsou dál, tak si říkají, že válka je daleko, nic nehrozí, nejdou tak razantním způsobem jako my,“ uvedl Hynek.

Velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský v pořadu také zmínil, že Alianci čeká také velký úkol, jak zajistit dostatečnou sílu, která zamezí tomu, aby Rusko o jakémkoliv útoku na alianční území začalo přemýšlet. „Větší úloha NATO do budoucna při organizování pomoci Ukrajině je něco, co by všem pomohlo, protože každá země má vlastní politickou situaci a víme například ze Spojených států, že je někdy těžké zajistit, co je zrovna potřeba. A NATO je skvělé v tom, že dokáže vnést do věcí pořádek, čísla, dlouhodobou strategii, a to by pomohlo i v případě organizování západní pomoci Ukrajině.