Ministra financí a prvního místopředsedu ODS Zbyňka Stanjuru postihla zdravotní indispozice, kvůli které byl podle webu Novinky.cz v pátek ošetřen v nemocnici. Podle mluvčí ministerstva financí Michaely Lagronové nejde o nic vážného. Mluvčí ODS Jakub Skyva uvedl, že ministr ze zdravotních důvodů upravil svůj program v těchto dnech.
Stanjura byl kvůli zdravotním problémům krátce hospitalizován
Server s odkazem na vyjádření poslance Jakuba Jandy (ODS) píše, že Stanjura v pátek „skončil v nemocnici na kapačkách“. Poté byl propuštěn do domácího ošetřování, na infuzi se musel vrátit ještě v sobotu.
„Pan ministr musel svůj program v období od pátku do neděle upravit z lehkých zdravotních důvodů,“ uvedl mluvčí ODS Skyva. Ovlivnilo to tak i Stanjurovu účast na sobotní předvolební akci, ke které se připojil až v závěr.
„Pan ministr Stanjura kvůli lehčím zdravotním problémům upravil svůj program od pátku do pondělí,“ uvedla také Lagronová s tím, že nejde o nic vážného. Připomněla, že jsou ještě vládní prázdniny. Ministři by se do svých úřadů měli vrátit ve čtvrtek 14. srpna.