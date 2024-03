Soud dal ve sporu Blažka a Rakušana ohledně kompetence ministerstev za pravdu výkladu resortu vnitra

Nejvyšší správní soud rozhodl o kompetenční žalobě, kterou loni podalo ministerstvo spravedlnosti na ministerstvo vnitra ve sporu o pravomoci rozhodovat o záležitostech služebního poměru. Šlo o případy, kdy příslušníci přechází mezi jednotlivými resorty. Pravomoc soud přiřadil ministerstvu, pod kterým v danou dobu příslušník působil. Vyplývá to z rozhodnutí NSS, který má ČT k dispozici.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) loni v září podal na resort vnitra vedení Vítem Rakušanem (STAN) kompetenční žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, aby rozhodl, jak v takovém případě postupovat. Soud teď dal za pravdu výkladu policie a ministerstva vnitra, podle kterého o záležitostech, které nesouvisí s výkonem služby u stávajícího bezpečnostního sboru, měl řešit sbor původní.

Resort spravedlnosti podal žalobu podle dřívějšího vyjádření mluvčího Vladimíra Řepky s cílem vyjasnění zákona v případech, kdy příslušníci bezpečnostních složek přechází mezi bezpečnostními sbory. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška už dříve připustil, že zákon neřeší problematiku dostatečně jasným způsobem. Uvedl, že závěry ministerstva vnitra vychází z platné legislativy, resort spravedlnosti je ale s ohledem na možné další soudní spory nepovažoval za dostačující.

Kompetenční spor vzniká buď mezi orgánem státní správy a orgánem samosprávy, nebo mezi orgány samosprávy vzájemně o to, kdo má v určité věci rozhodovat. V praxi jsou častější negativní kompetenční spory, kdy obě strany mají za to, že do jejich kompetence rozhodování nepatří. Stávají se však i případy opačné. Nejvyššímu správnímu soudu jsou svěřeny k rozhodování také spory mezi ústředními orgány státní správy navzájem, například mezi dvěma ministerstvy.